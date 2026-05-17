در دل شب‌هایی که دشمن، خاموشی چراغ‌های اقتصاد ایران را رقم زده، اجتماعات خودجوش مردمی، چراغ امید را روشن نگاه داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ در روزهایی که دشمنان به دنبال خاموش کردن چراغ اقتصاد ایران هستند، مردم ایلام با اجتماعات خودجوش و اصلاح الگوی مصرف، همبستگی و امید را به نمایش گذاشته‌اند.

این حرکت‌های مردمی در کنار تأکید بر صرفه‌جویی و تغییر الگوی مصرف، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همراهی با شرایط کشور را به نمایش گذاشته است.

پرهیز از اسراف و مدیریت مصرف، این روز‌ها تنها یک توصیه ساده نیست، بلکه به‌عنوان یک وظیفه مورد انتظار است تا همه اقشار جامعه در حفظ منابع و پایداری اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کنند.