به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر جمال فیاضی اظهار کرد: در راستای مهارت‌آموزی کاربردی و آماده‌سازی دانشجویان برای ورود به عرصه تولید، برای دومین سال متوالی، عملیات کاشت، داشت و برداشت گندم در سطح چند هکتار از مزارع آموزشی دانشگاه، به‌طور کامل توسط دانشجویان و تحت نظارت تخصصی اساتید مجرب انجام شد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با اشاره به جزئیات این طرح، افزود: در قالب طرح سرمد، دانشجویان از نزدیک با چالش‌ها و واقعیت‌های محیط کار درگیر شدند. این فرآیند شامل تمامی مراحل علمی و اجرایی از جمله انتخاب و تهیه بذر مرغوب، آماده‌سازی زمین (شخم، دیسک و تسطیح ثانویه)، کاشت، مدیریت آبیاری، کنترل علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها و همچنین تغذیه اصولی گیاه بود که در نهایت با نظارت اساتید به مرحله برداشت محصول منجر شد.

فیاضی، هدف از اجرای این طرح را که برای دومین سال پیاپی و در مجموع ۷ هکتار است، تربیت نیروی انسانی متخصص و خودباور عنوان و تأکید کرد: تفاوت این طرح با شیوه‌های سنتی آموزش در این است که دانشجو خود را در مقام یک تولیدکننده می‌بیند. هدف ما این است که فارغ‌التحصیلان این دانشگاه پس از فراغت از تحصیل، بتوانند به تنهایی و با اعتماد به نفس کامل، اقدام به کارآفرینی و تولید در بخش کشاورزی نمایند.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در ادامه به موانع موجود بر سر راه توسعه این طرح اشاره کرد و گفت: با وجود پتانسیل بالا و اشتیاق دانشجویان، هزینه‌های سنگین خرید نهاده‌های کشاورزی به مانع بزرگی برای ورود گسترده‌ترِ دانشجویان به این عرصه تبدیل شده است.

فیاضی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان همانند سالیان گذشته با بهره‌گیری از پتانسیل مزارع آموزشی و تحقیقاتی خود، الگو‌های نوین آموزشی را جایگزین آموزش‌های صرفاً تئوریک می‌کند تا سهم خود را در ارتقای امنیت غذایی کشور و تربیت کشاورزان خبره ایفا نماید.