رئیس ادارە حفاظت محیط زیست اشنویە از مشاهده گونە دوپای ویلیامز در محدودە مراتع قزن خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس ادارە حفاظت محیط زیست اشنویە گفت: بر اساس فیلم ارسالی بە برخی از کانالهای خبری شهرستان اشنویە گونە دوپای ویلیامز در محدودە مراتع استیپی موسوم بە قزن در شهرستان اشنویە مشاهدە شد.
کریم خضری گفت : قبلا هم این گونە توسط یگان حفاظت شهرستان اشنویە ثبت رکورد شدە بود و مشاهدە شبانە این گونە گزارش شدە بود.
وی در خصوص این گونە گفت:این گونە بە نام دو پای ویلیامز شناختە می شود دوپای ویلیامز از خانوادە دوپاها و راستە جوندگان بە شمار میآید.پیش از این دوپای ویلیامز از شهرستان اشنویە گزارش نشدە بود اما چند سالی است کە مشاهدات این گونه و دوپای فیروز ثبت شدە است.
این گونەها عموما شبگرد هستند. از عادتهای دوپاها طی کردن مسافتهای طولانی در طی شب است. دوپای ویلیامز از گیاهان سبز، دانەها و بخشهای زیرزمینی گیاە و حشرات تغذیە میکند.
با توجە بە اینکە اطلاعات بسیار اندکی در مورد وضعیت راستە دوپاها در دست است از عموم مردم تقاضا میشود کە تحت هیچ شرایطی بە این گونەها آسیب وارد نکنند.
این گونەها بە دلیل اینکە در چرخە اکولوژیکی بە عنوان طعمە گوشتخواران عمل میکنند از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.