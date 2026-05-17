رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در جریان بازدید از بازار، بر ضرورت نظارت مستمر و برخورد قاطع با هرگونه گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع کالا تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی با حضور در سطح بازار، روند تأمین و عرضه کالاهای اساسی و وضعیت قیمتها را مورد بررسی قرار دادند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار، بر برخورد با گرانفروشی و هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا تأکید کرد.
عتباتی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت ایجاد آرامش در بازار گفت: دستگاههای مسئول باید با نظارت دقیق و مستمر، از تضییع حقوق مصرفکنندگان جلوگیری کرده و با هرگونه گرانفروشی و اخلال در شبکه توزیع برخورد کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی نیز با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان اظهار کرد: روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط مطلوبی قرار دارد و نظارت بر شبکه عرضه با همکاری دستگاههای مسئول بهصورت مستمر ادامه دارد.
محمدرضا اصغری با اشاره به ورود محموله سه هزار کارتن تخممرغ وارداتی از طریق مرزهای استان به کشور گفت: علاوه بر تنظیم بازار کالاهای اساسی، بهویژه در بخش روغن، برنج و نهادههای دامی، از ظرفیت مرزی استان برای تأمین این کالاها نیز استفاده میشود.