همایش در مدار امید و تاکید بر نقش بیبدیل روابط عمومی در عصر رسانه
همایش استانی در مدار امید با حضور جمعی از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده شهدا و اصحاب رسانه، در استان قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
این رویداد، فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره سردار علیمحمد نائینی، معاون فقید روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران و همچنین تجلیل از تلاشهای بیوقفه فعالان عرصه ارتباطات و روابط عمومی بود.
در این همایش، حجتالاسلام یوسفی، نماینده ولی فقیه در سپاه، با اشاره به روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، نقش این حوزه را در پیشبرد اهداف سازمانها حیاتی دانست و گفت: در عصر حاضر که تکنولوژی فاصله ها را کم کرده، نقش فعالان روابط عمومی به عنوان روایتگران صادق، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
وی افزود: روابط عمومیها معماران پلهای اعتماد و هنرمندان عرصه گفتگو هستند؛ آنها قلب تپنده و گوش شنوای هر سازمان به شمار میروند.
سردار آتانی، فرمانده سپاه استان قزوین، نیز در سخنانی به ویژگیهای شخصیتی و حرفهای سردار نائینی پرداخت و او را استاد واژهها و کلام و صدای رسای سپاه پاسداران توصیف کرد.
وی با تاکید بر تاثیرگذاری عمیق سخنان نائینی در آرامشبخشی به جامعه و تقویت باور ملت، تصریح کرد: شهید نائینی توانست با خلق تصویر رسانهای هویت ملت ایران، فاصله بین مفاهیم و مصادیق را نزدیک کند و همین امر او را هدف حمله دشمن قرار داد.
سردار آتانی همچنین به نقش کلیدی اصحاب رسانه در جنگ امروز اشاره کرد و بیان داشت: شما راویان قدرت دیپلماسی ما هستید و دشمن تمام تلاش خود را میکند تا آنچه در جنگ به دست نیاورده، در میدان رسانه کسب کند.
وی با اشاره به دستاوردهای اخیر نیروهای مسلح، از جمله موفقیت در تنگه هرمز، تاکید کرد: امروز کلمات قدرتمندتر از موشک عمل میکنند و شما اصحاب رسانه باید با روایتگری صحیح، امید را در جامعه زنده نگه دارید.
فرمانده سپاه استان ، از اصحاب رسانه خواست تا با رویکردی تهاجمی، ضمن مقابله با دروغپراکنیهای دشمن، روایتگر قدرت و دستاوردهای ایران اسلامی باشند و با ایجاد تصویر رسانهای مناسب، مانع از تحقق اهداف دشمن شوند.