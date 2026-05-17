رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: خیرین سلامت دزفول در یک سال اخیر افزون بر یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های درمانی و بهداشتی این دانشگاه اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خسروپناه بیان کرد: تلاش فراوانی برای ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت انجام شده است.

وی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی با مشارکت خیرین در حوزه سلامت دزفول انجام شده است و بخش روان پزشکی مردان، دانشکده پزشکی، بخش توانبخشی و برخی پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای و مراکز بهداشتی نیز با مشارکت خیرین ساخته شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول درخصوص ساخت بیمارستان یا زهرا (س) نیز گفت: ساخت این بیمارستان با ۹۸ درصد در حال انجام است و تلاش می‌شود در ماه‌های آینده به بهره برداری برسد.

وی افزود: علاوه بر حمایت وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه از مشارکت خیرین برای هتلینگ بخش‌های بیمارستان یازهرا (س) استفاده شده است.

خسروپناه تاکید کرد: خیرین سلامت در تمامی بخش‌های دانشگاه مشارکت دارند تا بتوان خدمات با کیفیت‌تری به مردم ارایه کرد.