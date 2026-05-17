پخش زنده
امروز: -
میدان داران ایرانی و نیروهای مسلح غیور و سلحشور ایران، امتداد پهلوانان نامدار شاهنامه هستند و مرامشان دادگری و خردورزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر محمدزاده با اشاره به پیام آیتالله سید مجتبی خامنهای به مناسبت بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، این پیام را گشایش فصلی جدید برای هویت ملی و فرهنگ ایرانی توصیف کرد و گفت: ایران به اذعان بزرگان تاریخ از نظر فرهنگ، جغرافیا و معنویت نقطه کانونی جهانی است، اما مستکبران حاضر به پذیرش این حقیقت نیستند.
وی با بیان اینکه دشمن از قدرت فرهنگی ایران بیش از اقتدار نظامی آن در هراس است، خاطرنشان کرد: ادبیات فارسی میراث فرهنگی ماست و وراثت فرهنگی از طریق ادبیات منتقل میشود. شعر و ادبیات ایران سرشار از حکمت و گنجینه ادبی ما مملو از مضامین جهانشمول است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه شاهنامه از سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی تشکیل شده، اظهارکرد: همه کشورها دارای اسطوره نیستند و اسطوره صرفا متعلق به کشورهایی است که عمق فرهنگیشان از عمر تاریخ مدون بشر بیشتر است.
محمدزاده با بیان اینکه اهمیت شناخت فردوسی و اندیشه او کمتر از اهمیت شناخت شاهنامه نیست، گفت: زال مظهر دانایی و پهلوانی است، اما در شاهنامه اثری از مرگ او نمیبینیم و این بدین معناست که خرد و روحیه جوانمردی هرگز در ایرانزمین نمیمیرد.
وی با بیان اینکه میدان داران ایرانی و نیروهای مسلح غیور و سلحشور ایران، امتداد پهلوانان نامدار شاهنامه هستند و مرامشان دادگری و خردورزی است، اظهار کرد: قدرت پهلوانان شاهنامه از آسمان سرچشمه میگیرد و جملگی خداپرست هستند. دلیل اینکه در آثار باستانی ایران حتی یک مورد بتکده مشاهده نمیشود، این است که ایرانزمین از آیین مهر تا ظهور اسلام سرزمین یکتاپرستی بوده است.