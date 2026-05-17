مجموع ارزش معاملات بازار سرمایه، در روز ۲۶ اردیبهشت، در بازار‌های فیزیکی بورس‌های کالا و انرژی به ۷ هزار و ۶۳ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس داده‌های مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا ۴۶،۲۲۹ میلیارد ریال و صندوق‌های کالایی ۱۴ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان، ارزش معاملات گواهی سپرده ۵ هزار و ۸۸۹ و مشتقه و سایر اوراق بهادار یک هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان بود.

همچنین ارزش معاملات بازار فیزیکی و مشتقه و سایر اوراق بهادار بورس انرژی نیز، به ترتیب ۲ هزار و ۴۴۱ و یک هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان بود.