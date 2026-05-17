مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در اجرای طرح مبارزه قاطع با جرائم اقتصادی و حمایت از تولیدات داخل ،پنج دستگاه خودروی سواری حامل کالاهای قاچاق را توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان اعلام کرد:

بر اساس این گزارش در بازرسی از این خودروها، مقادیر قابل توجهی لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی و عینک خارجی به ارزش دو میلیارد تومان کشف و در این زمینه پنج نفر دستگیر هم دستگیر شد.