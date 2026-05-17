مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از توقیف پنج خودروی حامل کالاهای دو میلیارد تومانی قاچاق در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد در اجرای طرح مبارزه قاطع با جرائم اقتصادی و حمایت از تولیدات داخل ،پنج دستگاه خودروی سواری حامل کالاهای قاچاق را توقیف کردند.
بر اساس این گزارش در بازرسی از این خودروها، مقادیر قابل توجهی لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی و عینک خارجی به ارزش دو میلیارد تومان کشف و در این زمینه پنج نفر دستگیر هم دستگیر شد.