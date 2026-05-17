۱۶ دستگاه انواع ماشین‌ آلات خدماتی شهری شامل خودروهای آتش‌ نشانی، تراکتور، گریدر، لودر، تانکر آب و سایر تجهیزات به شهرداری‌ های متقاضی در استان واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ های خراسان رضوی در مراسم واگذاری این تجهیزات گفت: این خودروها با هزینه‌ بیش از یک هزار و ۱۰ میلیارد ریال خریداری شده است اما ارزش روز آن‌ ها بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌ شود.

ابوالفضل طیبی با بیان اینکه تجهیزات، ابزار خدمت‌ رسانی مناسب به مردم به شمار است، افزود: تأمین و خرید ماشین‌ آلات فرایندی دشوار است اما روند تأمین تجهیزات با قدرت ادامه دارد و پارسال نیز ۱۹۸ دستگاه انواع خودرو به ارزش بیش از ۱.۱ همت، معادل یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، خریداری شد.

وی اظهار کرد: این ماشین‌ آلات با قیمت کارخانه و در قالب خرید تجمیعی، به صورت اقساطی در اختیار شهرداری‌ های متقاضی قرار می‌ گیرد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ های خراسان رضوی همچنین با اشاره به استقرار یک دستگاه خودروی آتش‌ نشانی در منطقه دوغارون گفت: تخصیص خودروها بر اساس درخواست شهرداری‌ ها انجام می‌ شود و تاکنون از سوی منطقه آزاد دوغارون درخواستی برای دریافت خودروی آتش‌نشانی ارائه نشده است، ضمن اینکه رفع نیازهای منطقه آزاد در حیطه وظایف این سازمان قرار ندارد.

طیبی تأکید کرد: برخورداری از دانش لازم در کنار تجهیز مناسب حوزه شهرسازی، زمینه‌ ساز ارتقا در بخش‌ های مختلف از جمله عمران، آبادانی، محیط زیست و کاهش آلودگی هوا خواهد بود.

وی درباره مشکلات مالی یکی از شرکت‌ های زیرمجموعه این سازمان نیز گفت: مؤسسه «همیار سازه» با مشکلات مالی مواجه شده است اما با توجه به شرایط موجود، اقدامات لازم برای توانمندسازی این مجموعه در دستور کار قرار دارد و در ابتدای امسال نیز قرارداد ۲ هزار میلیارد ریالی برای این شرکت منعقد شده است.