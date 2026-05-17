به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ ۲۹ ذی‌القعده مصادف با سالروز شهادت مظلومانه امام محمدتقی (ع)، جوادالائمه، نهمین امام شیعیان جهان است؛ امامی که به عنوان جوان‌ترین شهید محراب عصمت و طهارت شناخته می‌شود.

امام جواد (ع) با وجود عمر کوتاه و شهادت زودهنگام، میراثی ماندگار از علم، اخلاق، کرامت و بندگی از خود بر جای گذاشت و نام مبارکش به عنوان دریای بیکران جود و بخشش در تاریخ اسلام ماندگار شد.