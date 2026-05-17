سالروز پیوند آسمانی امیرالمومنین و حضرت فاطمه(س) در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز ازدواج» نام‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یکم ذی‌الحجه، سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است؛ به همین مناسبت این روز در تقویم رسمی کشورمان به عنوان «روز ازدواج» نام‌گذاری شده است.

این مناسبت، یادآور یکی از ساده‌ترین و در عین حال ماندگارترین ازدواج‌های تاریخ اسلام است؛ پیوندی که بر پایه ایمان، اخلاق، احترام متقابل و همراهی شکل گرفت.

کارشناسان دینی، این ازدواج را الگویی روشن برای تحکیم بنیان خانواده می‌دانند؛ الگویی که نشان می‌دهد آغاز زندگی مشترک، بیش از هر چیز به تفاهم، مسئولیت‌پذیری و ساده‌زیستی نیاز دارد.