تحکیم بنیان خانواده؛
پیوند آسمانی امیرالمومنین و فاطمه(س)، الگویی ماندگار برای ازدواج آسان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یکم ذیالحجه، سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است؛ به همین مناسبت این روز در تقویم رسمی کشورمان به عنوان «روز ازدواج» نامگذاری شده است.
این مناسبت، یادآور یکی از سادهترین و در عین حال ماندگارترین ازدواجهای تاریخ اسلام است؛ پیوندی که بر پایه ایمان، اخلاق، احترام متقابل و همراهی شکل گرفت.
کارشناسان دینی، این ازدواج را الگویی روشن برای تحکیم بنیان خانواده میدانند؛ الگویی که نشان میدهد آغاز زندگی مشترک، بیش از هر چیز به تفاهم، مسئولیتپذیری و سادهزیستی نیاز دارد.