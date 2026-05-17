در امتداد حضور مردم در میدانها و خیابان ها، مردم شهرستانهای همدان، میداندار صحنه ایستادگی، همبستگی و دلدادگی به ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ در هفتاد و هفتمین شب اقتدار، شهرستانهای دیار الوند در میدان اصلی شهرها شاهد حماسهای دیگر از حضور آگاهانه مردمی است که برای دفاع از آرمانهای انسانی و محکومیت جنایات رژیم آمریکایی- صهیونیستی به خیابانها آمدند.
امشب همچون شبهای گذشته، صدای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در آسمان استان طنینانداز شد.
این نشاندهنده انزجار عمیق مردم همدان از اقدامات جنگافروزانه رژیم صهیونیستی و حمایتهای بیدریغ دولت آمریکا از این جنایات است.