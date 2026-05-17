سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه مسئولیت‌ها در قبال تالاب شادگان نباید بر دوش یک دستگاه متمرکز شود، گفت: ساماندهی تالاب بر اساس نقشه راه ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری‌فرد در نشست برنامه‌ریزی مدیریت تالاب شادگان بر ضرورت ایفای نقش هر دستگاه در چارچوب وظایف قانونی خود تاکید کرد و گفت : مسئولیت‌ها در قبال تالاب شادگان نباید بر دوش یک دستگاه متمرکز شود و همه اعضای دبیرخانه کمیته محلی باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند.

وی افزود: نشست‌های بررسی وضعیت تالاب شادگان نباید صرفا به طرح موضوعات محدود شود، بلکه لازم است مصوبات به‌صورت مستمر پیگیری و نتایج آن اعلام شود.

سرپرست فرمانداری شادگان گفت: در همین راستا پیشنهاد می‌شود این نشست‌ها هر سه ماه یک‌بار برگزار شود تا روند اجرای مصوبات و رفع نقاط ضعف بررسی شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش در پیشبرد اهداف برنامه مدیریت تالاب بیان کرد: دستگاه‌های مرتبط از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، فنی و حرفه‌ای، سازمان آب و برق و محیط زیست باید برنامه‌های آموزشی متناسب با مخاطبان خود تدوین و اجرا کنند.

وی همچنین از دعوت صندوق کارآفرینی امید برای حضور در شادگان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، هدایت تسهیلات اشتغال‌زایی به سمت ظرفیت‌های بومی تالاب و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات است تا با ایجاد صنایع بسته‌بندی و فرآوری، ارزش افزوده بیشتری در منطقه ایجاد شود.

عفری‌فرد با تاکید بر ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی برنامه مدیریت تالاب متناسب با شرایط روز و برنامه‌های توسعه کشور، اظهار کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های گذشته باید با پیشرفت‌های علمی و اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه همسو شود.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز در این نشست بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی برای تحقق اهداف این برنامه تاکید کرد.

سید عادل مولا اظهار کرد: طرح مدیریت جامع تالاب شادگان از سال ۱۳۸۷ با همکاری سازمان‌های بین‌المللی آغاز شده و دارای افق ۲۵ ساله است.

وی افزود: این طرح با ۲ هدف کلان تدوین شده که مهم‌ترین آن تضمین حیات تالاب و تامین آب کافی برای پایداری آن است تا کارکرد‌های زیست‌محیطی تالاب برای نسل‌های آینده حفظ شود.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه تحقق اهداف برنامه مدیریت بدون همکاری دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی امکان‌پذیر نیست، گفت: جوامع محلی به عنوان بهره‌برداران و صاحبان اصلی تالاب نقش اساسی در اجرای این برنامه دارند و باید در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا مشارکت فعال داشته باشند.

مولا بیان کرد: اجرای برنامه مدیریت در سال‌های گذشته با مشارکت دستگاه‌هایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مرتبط و سایر نهاد‌ها دنبال شده و در این نشست نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه خواهد شد.

تالاب شادگان، بزرگ‌ترین تالاب ایران است که ترکیبی از سه تالاب شادگان، خور موسی و خورالامیه است. مساحت این تالاب حدود ۴۰۰ هزار هکتار است که با رود‌های کارون و جراحی و همچنین جزر و مد‌های خلیج فارس تغذیه می‌شود.

این تالاب از شمال به شادگان و هورالدورق، از جنوب به رودخانه بهمن‌شیر، از غرب به جاده دارخوین و آبادان و از شرق به آب‌های خور موسی می‌رسد. همچنین از جنوب در نهایت به خلیج فارس می‌ریزد.

این تالاب یکی از مناطق حفاظت‌شده توسط محیط زیست است که به‌عنوان پناهگاه بین‌المللی حیات وحش شادگان شناخته می‌شود. همچنین این تالاب در سال ۱۳۵۴ شمسی در یونسکو به ثبت رسیده است.