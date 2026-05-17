اولین جلسه ستاد اربعین با محوریت برنامه‌ریزی و هماهنگی برای رویداد عظیم اربعین حسینی در سال ۱۴۰۵، با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار گردید. در این نشست، مقدمات لازم برای تسهیل و ایمن‌سازی تردد زائران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست در خصوص موضوعاتی همچون پیش‌فروش بلیت در سفرهای رفت و برگشت، استفاده از سامانه‌های هوشمند برای تسهیل سفرها و ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی منطبق با پیش‌بینی حضور زائران در سفرهای اربعین حسینی سال جاری تبادل نظر شد.

همچنین موضوعاتی همچون زیرساخت‌های مرزی، محورهای مواصلاتی و پایانه‌های مسافری مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با حضور معاونان، اعضای هیأت عامل و مدیران کل دفاتر مرتبط ستادی سازمان برگزار شده و مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های اربعینی به صورت برخط در این نشست حضور داشتند.