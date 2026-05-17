رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تأکید بر اعتماد وزارت صمت و ایمیدرو به مدیریت شرکت ملی مس، تحقق هدف تولید ۷۰۰ هزار تن کاتد، توسعه اکتشافات و تسریع طرحهای مس را از اولویتهای برنامه هفتم دانست.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، مسعود سمیعینژاد در دیدار با سیدمصطفی فیض مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به عملکرد شرکت ملی مس در شرایط دشوار عملیاتی گفت: این شرکت با برنامهریزی مناسب در حوزه تولید و استخراج توانست در دوره جنگ رمضان ضمن حفظ روند توسعه طرحها، پایداری تولید را با کمترین میزان حادثه حفظ کند که این موضوع قابل تقدیر است.
رئیس هیئتعامل ایمیدرو با تأکید بر حمایت کامل وزارت صمت و ایمیدرو از تیم مدیریتی و بدنه کارشناسی شرکت ملی مس افزود: امیدواریم در سایه این اعتماد، اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه با موفقیت محقق شود.
سمیعینژاد دستیابی به هدف تولید ۷۰۰ هزار تن کاتد تا پایان برنامه هفتم توسعه را یکی از مهمترین اولویتهای این شرکت دانست و اظهار کرد: شرکت ملی صنایع مس ایران یک سرمایه ملی برای کشور محسوب میشود و موفقیت آن به معنای ایجاد ارزش افزوده، توسعه اشتغال و تحقق منافع عمومی است.
وی همچنین با اشاره به روند مطلوب پشتیبانی مالی، تجهیزاتی و بازرگانی از طرحها در دوره مدیریتی جدید شرکت ملی مس گفت: برنامههای توسعهای این شرکت با کیفیت مناسبی در حال پیشرفت است و انتظار میرود این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.
رئیس هیئتعامل ایمیدرو توسعه اکتشافات را از دیگر اولویتهای مهم شرکت ملی مس برشمرد و تصریح کرد: بخش معدن کشور در حوزه اکتشاف با برخی کمبودها مواجه است و بخش مهمی از امید برای جبران این کاستیها به ظرفیتهای شرکت ملی مس وابسته است.
وی ادامه داد: لازم است با حفظ روند رو به رشد اکتشافات و افزایش نرخ استخراج، عملکرد این شرکت بیش از پیش به استانداردهای جهانی نزدیک شود.
سمیعینژاد همچنین بر توسعه صادرات و تقویت حضور در بازارهای بینالمللی تأکید کرد و گفت: در کنار تأمین نیاز بازار داخلی، توسعه صادرات و حضور مؤثرتر در بازارهای جهانی باید با جدیت دنبال شود.
وی بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش مس تأکید کرد و افزود: با وجود پیشرفتهای صورتگرفته در برخی زنجیرههای معدنی، توسعه صنایع پاییندستی مس همچنان نیازمند توجه و شتاب بیشتری است.
در این نشست، سیدمصطفی فیض با قدردانی از حمایتهای ایمیدرو، گزارشی از آخرین وضعیت تولید، طرحهای توسعهای و برنامههای پیشروی شرکت ارائه کرد و بر تسریع اجرای طرحهای توسعهای، افزایش نرخ استخراج و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ارتقای بهرهوری و مدیریت طرحها تأکید کرد.