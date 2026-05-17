معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، پشه آئدس را زنگ خطری برای خوزستان در آینده عنوان کرد و گفت: در صورتی که همه سازمان‌ها وظایف خود را در این زمینه به‌خوبی انجام ندهند، این موضوع می‌تواند به یک تهدید جدی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد شریفی در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت بیان کرد: بیماری تب دانگی یا استخوان‌شکن که در اثر نیش پشه آئدس بروز می‌کند، از چالش‌های بزرگ خوزستان در آینده است و برای مقابله با آن، همه سازمان‌ها باید پای کار باشند.

وی افزود: ۱۱ هزار نقطه پرخطر پشه آئدس در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز شناسایی شده که ۷۰ درصد آن برطرف شده است.

شریفی ادامه داد: آب‌های راکد، لاستیک و نخاله‌های ساختمانی، مهم‌ترین مکان‌های تکثیر این پشه عنوان شده است و برگزاری مانور و کلاس‌های آموزشی از جمله اقدامات پیشگیرانه در این زمینه بوده است.

پشه آئدس ناقل بیماری تب دنگی، برای نخستین بار از سال ۹۸ در استان هرمزگان شناسایی شده است.

از هر چهار نفر مبتلا به بیماری تب دنگی، سه نفر بدون علامت یا با علائم بسیار خفیف هستند. این علائم شامل تب بالا که معمولا ناگهانی آغاز می‌شود، درد‌های استخوانی، سردرد شدید، بدن‌درد، درد مفاصل و عضلات، درد پشت چشم، بی‌اشت‌هایی و تهوع و استفراغ است. برخی بیماران ممکن است علائم دیگری مانند اسهال، قرمزی پوست و تورم غدد لنفاوی را تجربه کنند.

مدت زمان بیماری در افراد مختلف متفاوت است و می‌تواند از چهار تا ۱۴ روز طول بکشد، اما این بیماری به طور متوسط هفت روز ماندگار است.

مدیریت موفق بهداشت در حمله تجاوزکارانه دشمن

رییس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: در این دوران، هفت هزار نیروی بهداشت در استان فعال بودند و حتی یک مورد اپیدمی منجر به اشغال تخت‌های بیمارستانی گزارش نشد.

وی بیان کرد: خوزستان اکنون در زمره مراکز بهداشت برتر کشور است و در اجرای سیاست‌های جمعیتی نیز در ردیف استان‌های نخست قرار دارد.

شریفی اظهار کرد: در این مدت، ۱۱۰ هزار دُز واکسن برای کودکان زیر ۶ سال تزریق شد، همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ مورد گزش سگ‌های ولگرد با سرم‌تراپی و واکسیناسیون درمان شد و هیچ مورد مرگ ناشی از هاری ثبت نشد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اعلام کرد: با این حال، سال گذشته ۲۱ هزار مورد گزش در استان گزارش شد که به عنوان زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی مطرح است.

صرف چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال برای پیشگیری از هاری

وی ادامه داد: هزینه درمان هر مورد گزش بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال برآورد می‌شود و در مجموع، چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات حوزه بهداشت صرف پیشگیری از هاری شده است.

شریفی توضیح داد: در حوزه بیماری‌های واگیر نیز طی این مدت، برای ۹۵۸ بیمار HIV مثبت، داروی سه‌ماهه تامین شد و حدود یک هزار و ۲۰۰ بیمار مبتلا به سل تحت پوشش تداوم درمان قرار گرفتند، همچنین ۱۰۱ مورد مراقبت بیماری آئدس در دوران جنگ انجام شد.

رییس مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: همچنین بیش از ۳۵۰۰ سندرم از جمله طغیان‌های منتقله از غذا، تب و بثورات پوستی شناسایی و به‌موقع مداخله شد؛ به‌گونه‌ای که هیچ موردی راهی بیمارستان نشد تا در شرایط جنگ، هیچ‌گونه اشغال تخت نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۴، ۲۴ شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان‌ها فعال بوده‌اند که ۷۰ درصد مصوبات آنها اجرایی شده است.

نظارت گسترده بر سلامت محیط و آب آشامیدنی

شریفی توضیح داد: در دوران جنگ، هفت هزار مورد بازدید از اماکن عمومی انجام و ۵۵ تن مواد غذایی فاسد با دستور قضایی معدوم شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: همچنین ۶۵۰ نمونه‌برداری از مواد غذایی، ۵۶ هزار و ۷۲۱ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی و ۵۴ هزار و ۷۰۰ مورد کدورت‌سنجی آب آشامیدنی صورت گرفت.

وی گفت: خوزستان دارای ۷۰۰ خانه بهداشت روستایی است و هر روستایی در سال ۱۴۰۴ به‌طور میانگین بین ۶ تا هفت بار به خانه بهداشت مراجعه کرده است.

۹۰ درصد مرگ و میر در خوزستان ناشی از بیماری‌های غیرواگیر

شریفی ادامه داد: در حوزه تغذیه، با توجه به اینکه ۸۵ درصد بار بیماری‌ها و ۹۰ درصد مرگ‌ومیر استان ناشی از بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت، فشار خون، سرطان و بیماری‌های تنفسی است، کارشناسان تغذیه ۲۷۵ هزار خدمت به گروه‌های هدف ارائه کردند.

رییس مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: در مجموع، بیش از ۳۰ میلیون خدمت به جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر در سال ۱۴۰۴ ارائه شده است.

سفیران سلامت و مراقبت از مادران و نوزادان

وی ادامه داد: در استان، ۲۹۲ هزار سفیر سلامت خانواده و ۱۴ هزار و ۵۷۶ داوطلب سلامت‌محور فعالیت می‌کنند که هر یک بین ۵۰ تا ۱۰۰ خانوار را پوشش می‌دهند.

شریفی اظهار کرد: همچنین در دوران حمله تجاوزکارانه، ۴۲ هزار و ۵۵۹ مادر تحت مراقبت قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۲ هزار مورد پرخطر شناسایی شد و ۴۸۷ مورد مراقبت شبکیه چشم نوزادان نارس نیز صورت گرفت.

جوانی جمعیت و پزشک خانواده در اولویت

وی در ادامه، با اشاره به اینکه برنامه «جوانی جمعیت» از هفته جاری آغاز شده است، گفت: جمعیت مولفه‌ای اساسی در قدرت، امنیت و توسعه کشور است و بی‌توجهی به آن می‌تواند کشور را وارد «سیاه‌چاله جمعیتی» کند.

رییس مرکز بهداشت خوزستان اظهار کرد: نرخ باروری کل (TFR) در کشور ۱.۶ و در خوزستان ۱.۹ اعلام شده است.

نجات ۶۰۰ نوزاد از سقط در خوزستان

شریفی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از سقط‌های غیرقانونی، ۲۴ مرکز نفس در استان راه‌اندازی شده که تاکنون ۶۰۰ مادر با هدف سقط شناسایی و از این اقدام منصرف شده‌اند.

وی اظهار کرد: اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع به‌عنوان دومین اولویت حوزه سلامت استان، نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و ساماندهی خدمات درمانی خواهد داشت.

سواد سلامت تنها راه برون‌رفت از چالش‌های حوزه بهداشت و درمان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تاکید بر نقش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت گفت: حوزه بهداشت بیش از آنکه تامین‌کننده مستقیم باشد، متولی سلامت است و تنها ۲۰ درصد ماموریت‌ها را به‌طور مستقیم انجام می‌دهد و ۸۰ درصد دیگر در قالب همکاری‌های بین‌بخشی محقق می‌شود.

وی افزود: مطالبه‌گری و حمایت رسانه‌ها و افکار عمومی می‌تواند سهم حوزه بهداشت و درمان را در تصمیم‌گیری‌های کلان افزایش دهد.

شریفی بیان کرد: در حال حاضر، ۷۰ درصد جمعیت خوزستان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز قرار دارند که از این تعداد، یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر سکونت دارند.

رییس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رویکرد کاهش پرداخت از جیب مردم، تحقق عدالت در سلامت و ارتقای کیفیت خدمات، به‌زودی در این مناطق عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به شعار امسال هفته سلامت با عنوان «همه با هم برای سلامت، در کنار علم بایستیم» گفت: بدون تقویت زیرساخت‌های الکترونیک و جلب مشارکت مردمی، دستیابی به اهداف سلامت امکان‌پذیر نیست.

شریفی گفت: نقش رسانه‌ها در ارتقای سواد سلامت و تغییر نگرش و رفتار جامعه تعیین‌کننده است و توانمندسازی رسانه‌ها عامل اعتمادسازی عمومی است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز تاکید کرد: تنها راه برون‌رفت از چالش‌های حوزه بهداشت و درمان، ارتقای سواد سلامت است، چون این مقوله به معنای خودمراقبتی، پیشگیری و طول عمر با کیفیت است.

رییس مرکز بهداشت خوزستان در پایان اعلام کرد: ۲ شهر ترکالکی و ملاثانی به‌عنوان «شهر سالم» به سازمان جهانی بهداشت معرفی شده‌اند.

وی یادآور شد: در نشست شورای ترافیک با حضور دستگاه‌های اجرایی، خوزستان در شمار پنج استان نخست کشور از نظر بروز حوادث ترافیکی و جاده‌ای قرار دارد؛ حوادثی که دومین علت مرگ‌ومیر کودکان در کشور به شمار می‌رود و سال گذشته حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کودک در سطح کشور بر اثر سوانح و حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند.

هفته سلامت از ۲۵ اردیبهشت‌ماه به مدت یک هفته با اجرای برنامه‌های متنوع در خوزستان ادامه دارد.