یک دستگاه اکسیژن‌ساز به همت خیرین خانه هلال سیدان به جمعیت هلال‌احمر مرودشت اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت گفت: در راستای تقویت بانک امانات پزشکی یک دستگاه اکسیژن‌ساز به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال به این جمعیت اهدا شد.

محمد رفیعی افزود: این دستگاه اکسیژن ساز به همت خیرین خانه هلال شهر سیدان خریداری و به بانک امانات پزشکی این جمعیت اهدا شد.

او ادامه داد: این اقدام خیرخواهانه با هدف توسعه خدمات حمایتی و تسهیل دسترسی بیماران نیازمند به تجهیزات پزشکی انجام شده است.