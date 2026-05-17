یک دستگاه اکسیژنساز به همت خیرین خانه هلال سیدان به جمعیت هلالاحمر مرودشت اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان مرودشت گفت: در راستای تقویت بانک امانات پزشکی یک دستگاه اکسیژنساز به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال به این جمعیت اهدا شد.
محمد رفیعی افزود: این دستگاه اکسیژن ساز به همت خیرین خانه هلال شهر سیدان خریداری و به بانک امانات پزشکی این جمعیت اهدا شد.
او ادامه داد: این اقدام خیرخواهانه با هدف توسعه خدمات حمایتی و تسهیل دسترسی بیماران نیازمند به تجهیزات پزشکی انجام شده است.