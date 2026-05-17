به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم جشن آغاز زندگی مشترک یک زوج جوان قمی در جمع مردم شرکت کننده در تجمعات خیابانی برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال گرم مردم همراه بود، حاضران ورود این زوج جوان به مرحله جدیدی از زندگی را گرامی داشتند و صحنه‌هایی از همدلی و شادی عمومی را رقم زدند.