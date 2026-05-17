به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در گفت‌و‌گو با خبرنگار رسانه ملی با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تا کنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم به مراکز دولتی تحویل داده شده است، ابراز امیدواری کرد که با همکاری سازمان برنامه و بودجه مطالبات کشاورزان پرداخت شود.

نوری با پیش بینی تولید ۱۳.۵ میلیون تن گندم، اظهار داشت: بر آورد می‌شود که حدود ۱۰ میلیون تن از گندم تولیدی در کشور برای مصرف نان سالانه مردم خرید تضمینی شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره روند تامین و توزیع کالا‌های اساسی اظهار داشت: کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی متناسب با قیمت تمام‌شده و در حد تعادلی مقرر، عرضه می‌شوند.

نوری تصریح کرد: همکاران ما در سراسر کشور بازار را رصد می‌کنند و در حوزه گران‌فروشی، حتماً به شدت برخورد خواهیم کرد.



در قانون بودجه امسال ۵۰۴ هزار میلیارد اعتبار برای تامین نان و گندم اختصاص یافته اما به گفته اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه معتقد است این رقم تنها برای خرید تضمینی نیست و موارد دیگری مانند پرداخت بدهی واردکنندگان نهاده و کود شیمیایی را نیز در بر می گیرد.