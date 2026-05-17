استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، گفت: تمام تلاش ما این است که ضمن تأمین رفاه مردم، کوچکترین آسیبی به واحدهای تولیدی، صنایع و مشاغل استان وارد نشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت مدیریت مصرف سوخت، جلسات تخصصی با حضور مدیران و دستگاههای مرتبط برگزار شده تا راهکارهای مؤثر برای کاهش مصرف انرژی و سوخت در استان تدوین و اجرایی شود.
استاندار مازندران با اشاره به اجرای برنامههای مدیریت مصرف انرژی در استان گفت: اولویت اصلی ما حفظ چرخه تولید، جلوگیری از آسیب به صنایع و تأمین رفاه مردم در شرایط ناترازی انرژی است.
وی افزود: هدف ما این است که با فرهنگسازی و ارائه راهکارهای مناسب، مردم عزیز استان در مسیر صرفهجویی و مدیریت مصرف همراهی کنند تا بتوانیم از شرایط فعلی به سلامت عبور کنیم.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت حفظ تولید و اشتغال در استان تصریح کرد: نگاه و تفکر ما این نیست که سوخت صنایع مادر و واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند و در نتیجه کارگران بیکار شوند؛ بلکه معتقدیم تولید باید همانند گذشته با قدرت ادامه یابد و استان از این بحران عبور کند.
یونسی رستمی با بیان اینکه مازندران به دلیل شرایط خاص جمعیتی و حضور گسترده مسافران، مصرف انرژی بالاتری نسبت به بسیاری از استانها دارد، خاطرنشان کرد: جمعیت ثابت استان حدود سه و نیم میلیون نفر است و در کنار آن، همواره بین دو و نیم تا سه میلیون مسافر در استان حضور دارند که این موضوع مصرف سوخت و انرژی را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
وی از همکاری و همراهی وزارتخانههای نیرو و نفت قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه وزیران محترم نیرو و نفت و سایر مسئولان ذیربط همکاری حداکثری با استان دارند تا بتوانیم با مدیریت صحیح، شرایط را کنترل کنیم.
استاندار مازندران با اشاره به دستور رئیسجمهور در زمینه تقسیم کار و نظارت بر مدیریت انرژی، اظهار کرد: بررسی ناترازی انرژی، ضرورت صرفهجویی، حفظ حداقل توان تولید برق و تأمین برق پایدار برای عبور از تابستان از مهمترین محورهای مورد تأکید دولت است.
مقام عالی دولت در مازندران ادامه داد: در همین راستا، اجرای طرحهای کوچک مقیاس تولید برق از یک تا ۱۰ مگاوات، مدیریت بار، کاهش مصرف و تغییر زمان مصرف در دستور کار قرار گرفته است.
یونسی رستمی همچنین بر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و نیروگاههای کوچکمقیاس برای اتصال به شبکه برق تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای موجود در استان که قابلیت اتصال به شبکه را دارند، شناسایی و فعال خواهند شد.
وی مدیریت مصرف بار را ضروری دانست و افزود: تلاش ما این است که با وجود شرایط موجود، کمترین خلل به بخش تولید وارد شود و صنایع، واحدهای تولیدی، اصناف و مشاغل دچار مشکل نشوند.
استاندار مازندران با اشاره به وضعیت مناسبتر بارشها و ذخایر سدها نسبت به گذشته بیان کرد: با برنامهریزی دقیق و مدیریت صحیح میتوانیم تابستان پیشرو را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم.
وی تأمین سوخت دیزل، توسعه دیزلژنراتورها، تأمین سوخت بخش کشاورزی و ذخیرهسازی مناسب نفت و گاز در استان را از دیگر برنامههای مهم استان عنوان کرد و گفت: با توجه به حجم بالای تردد و رونق بنادر، مصرف سوخت در مازندران بالاست و باید تمهیدات لازم برای ذخیرهسازی و تأمین پایدار انرژی اتخاذ شود.
یونسی رستمی در پایان بر تأمین دیزلژنراتور برای برق منطقهای و شرکت آب و فاضلاب استان تأکید کرد و گفت: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند با هماهنگی و همافزایی، شرایط لازم برای تأمین پایدار انرژی و رفاه مردم را فراهم کنند.