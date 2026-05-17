نفوذ اطلاعات جعلی هوش مصنوعی به پروندههای پزشکی
گزارش نهادهای بازرسی در کانادا و آمریکا نشان میدهد که سامانههای هوش مصنوعی مورد استفاده در مطبها، با تولید یادداشتهای پزشکی نادرست و دادههای جعلی، سلامت بیماران را با خطر جدی مواجه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از وبگاه خبری Futurism (فیچریسم)، بررسیهای جدید در استان انتاریوی کانادا روی سامانههای موسوم به «AI Scribe» که وظیفه تبدیل مکالمات پزشک و بیمار به پرونده نوشتاری را دارند، از بروز خطاهای فاحش پرده برداشته است.
نتایج آزمایشها حاکی از آن است که تمامی ۲۰ سامانه مورد ارزیابی، دستکم یک خطای جدی، شامل تولید اطلاعات ساختگی یا ناقص، ثبت کردهاند.
این چالش تنها به کانادا محدود نیست؛ در آمریکا نیز سامانه پزشکی «OpenEvidence» به دلیل ارائه پاسخهای اغراقآمیز و ناقص از مطالعات علمی تحت انتقاد قرار گرفته است.
با وجود اینکه بیش از ۵ هزار پزشک در انتاریو هماکنون از این ابزارها استفاده میکنند، کارشناسان هشدار میدهند که اتکای بدون نظارت انسانی به این فناوری میتواند به تصمیمات درمانی اشتباه و فجایع پزشکی منجر شود.