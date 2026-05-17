پخش زنده
امروز: -
وزیر نیرو گفت: شیب مصرف از افزایش ۶ تا ۸ درصدی به ۳ درصد رسیده است و امسال نیز با پویش «جان فدا» و همراهی مردم، امیدواریم این افزایش به ۵ درصد کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما عباس علی آبادی، در نشست با معاون حقوقی رئیسجمهور در وزارت نیرو، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید به تشریح عملکرد صنعت برق در جنگ تحمیلی سوم پرداخت و گفت: متوسط برقدار شدن مناطق آسیبدیده زیر ۲ ساعت بود، این در حالی است که نیروهای عملیاتی در خطر احتمال حمله مجدد بودند. در طول جنگ رمضان، خسارات بسیاری به صنعت برق وارد شد و انبارها و تأسیسات نیز از این حملات در امان نبودند.
وزیر نیرو درباره چاههای کشاورزی اظهار داشت: بسیاری از چاههای پروانهدار، بیشتر از میزان مجاز پروانه، برداشت آب دارند. این اضافهبرداشت بر برق نیز فشار وارد میکند، چرا که برداشت هر مترمکعب آب معادل یک کیلووات برق خواهد بود.
علیآبادی با اشاره به موضوع دستگاه های رمزارز غیرمجاز تصریح کرد: ۱۵۰۰ مگاوات برق برای این دستگاههای غیرمجاز، اضافه بر شبکه است. این به خاطر آن است که قیمت برق در کشور با نازلترین قیمت به فروش میرسد؛ هزینه تولید برق ۸ هزار تومان هم میرسد و با قیمت نازل ۶۴ تومان به فروش میرسانیم.
علیآبادی با اشاره به کاهش ناترازی برق خاطرنشان کرد: ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی از ابتدای دولت به گونهای مدیریت شد که پاییز و زمستان سال قبل را بدون محدودیت پشت سر گذاشتیم، همانند بهار امسال که تا به این لحظه محدودیتی را شاهد نبودیم. امید است با همکاری مردم، تابستان نیز به همین ترتیب سپری شود.
وی با بیان اینکه شیب مصرف از افزایش ۶ تا ۸ درصدی به ۳ درصد رسیده است، گفت: امسال نیز با پویش «جان فدا» و همراهی مردم، امیدواریم این رشد به ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
وزیر نیرو در پایان نقشه راه وزارت نیرو را افزایش نیروگاههای تجدیدپذیر اعلام کرد و تأکید کرد: تأمین برق برای مصارف مجاز، وظیفه ذاتی وزارت نیرو است، اما از آنسو با اتخاذ ساز و کارهای کنترلی تلاش میکنیم عدالت واقعی را در توزیع آب و برق ایجاد کنیم.