پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی شهرداری اهواز از برگزاری ۱۱۰ ویژه برنامه به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم (دهه ولایت) در مناطق مختلف این شهر خبر داد و گفت: این برنامهها با توجه به شرایط کشور، با رویکردی حماسی و با محوریت شعار سده بعثت و بیعت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی خنافره با اشاره به اهمیت اعیاد قربان و غدیر در تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی اظهار کرد: این تعداد برنامه با مشارکت هیاتهای مذهبی، کانونهای فرهنگی و گروههای مردمی در مناطق مختلف اهواز برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه جشنهای امسال بهصورت محلهمحور برنامهریزی شده است افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، بخش قابل توجهی از مراسمها در مناطق حاشیه شهر برگزار میشود و هدف ما افزایش مشارکت مردمی، همافزایی با سایر مجموعهها و بهرهگیری از ظرفیت سرمایه انسانی شهر است.
معاون فرهنگی شهرداری اهواز بیان کرد: این ویژهبرنامهها شامل جشنهای مردمی، محافل مدیحهسرایی، برپایی ایستگاههای فرهنگی، مسابقات فرهنگی و هنری، نورافشانی، پویشهای مردمی و برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان است که با هدف ترویج فرهنگ ولایت و تقویت نشاط اجتماعی اجرا میشود.
خنافره تصریح کرد: برنامههای امسال علاوه بر جنبههای شاد و آیینی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برگزار خواهد شد و تلاش شده است ضمن پاسداشت شعائر دینی، روحیه امید، همبستگی و مقاومت در جامعه تقویت شود.
وی ادامه داد: آیینهای اعیاد قربان و غدیر امسال نیز همانند سالهای گذشته با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در همه مناطق اهواز برپا خواهد شد و پیشبینی میشود استقبال گستردهای از این برنامهها صورت گیرد.
معاون فرهنگی شهرداری اهواز خاطرنشان کرد: شهرداری اهواز با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و تشکلهای مردمی، تمهیدات لازم را برای برگزاری منظم، ایمن و در شان این اعیاد بزرگ اسلامی فراهم کرده است.