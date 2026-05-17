به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی برای آخرین یکشنبه اردیبهشت میزبان عرضه‌های متعددی از فرآورده‌های هیدروکربوری در رینگ بین‌الملل و داخلی انجام است.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل باید به برنامه عرضه ۵۶۰ هزار بشکه نفت سفید شرکت نفت ستاره خلیج فارس و هزار تن رافینت شرکت نفت ایرانول اشاره کرد.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی نیز باید به برنامه عرضه ۴هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان، ۳هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت تهران، ۳هزار متر مکعب نفتای سبک پالایش نفت تهران و ۳میلیون لیتر حلال۴۰۲ پالایش نفت بندرعباس اشاره داشت.