رحمانی گفت: دو بخش جنگل و گیاهان دارویی نقش مهمی در توسعه استان و جذب سرمایه‌گذاری دارند.

جنگل و گیاهان دارویی ظرفیتی مهم برای سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در جلسه مشترک گیاهان دارویی و جنگلداری اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه منابع طبیعی و گیاهان دارویی گفت: گیاهان دارویی و جنگلداری اجتماعی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان به شمار می‌روند و ضروری است در سال «اقتصاد مقاومتی» در سایه وحدت ملی و همدلی مورد توجه قرار گیرند.

یداله رحمانی با بیان اینکه این دو بخش نقش مهمی در توسعه استان و جذب سرمایه‌گذاری دارند و می‌توانند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار شوند، افزود: در کهگیلویه و بویراحمد ۸۷۴ هزار هکتار جنگل وجود دارد، از این میزان، ۲۵۰ هزار هکتار برای اجرای طرح‌های جنگلداری اجتماعی قابل استفاده است و برنامه‌ریزی حداکثری برای بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت انجام شود.

رحمانی با اشاره به اینکه دو بخش جنگل و دارو‌های گیاهی مکمل چرخه سرمایه‌گذاری در استان هستند و می‌توانند سهم قابل توجهی در صادرات بین‌المللی داشته باشند، تأکید کرد: فرمانداران شهرستان‌های مستعد تولید گیاهان دارویی باید این ظرفیت‌ها را شناسایی کرده و زمینه انعقاد قرارداد برای کشت و تضمین خرید محصولات را فراهم کنند.

وی به ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد در سال اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و ادامه داد: مشارکت مردم در این فعالیت‌ها ضروری است و باید بستر حضور فعال آنان در این دو بخش فراهم شود.

وی همچنین گفت: با توسعه تولیدگیاهان دارویی در استان، ضمن ایجاد فضای رقابتی، هزینه‌های تولید برای کشاورزان و صاحبان صنایع کاهش می‌یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، هم در این جلسه با اشاره به شدت تخریب بی‌رویه جنگل‌ها در استان گفت: سیستم دولتی به تنهایی پاسخگوی این حجم از تخریب نیست و به همین دلیل موضوع جنگلداری اجتماعی شکل گرفته است.

عیسی شهامت با بیان اینکه بهبود معیشت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین دستاورد‌های اجرای طرح‌های جنگلداری اجتماعی است، افزود: در قالب طرح جنگلداری اجتماعی، چندین نوبت جنگل‌کاری با مشارکت مردم انجام شده است و لازم است همه مسئولان در این زمینه مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این نشست گفت: جنگلداری اجتماعی وظیفه‌ای همگانی است و همه سازمان‌ها باید در اجرای آن همکاری کنند.

جمال موسویان با اشاره به ارزش بالای منابع طبیعی استان گفت: قیمت هر هکتار زمین در حاشیه شهر حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است و کهگیلویه و بویراحمد دارای ۱۵۴ میلیون اصله درخت بلوط است که ازارزش اقتصادی بالایی برخوردارند.

در پایان این نشست بر واگذاری اراضی ملی در قالب قرارداد‌های مشخص به مردم برای اجرای طرح‌های جنگلداری و کشت گیاهان دارویی تأکید شد.