به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، با وجود انصراف تیم شهرداری گرگان از حضور در مسابقات بسکتبال انتخابی باشگاهی غرب آسیا، این رقابت‌ها از دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) با حضور سه تیم استقلال تهران، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم در کرج آغاز می‌شود.

سه تیم حاضر در این رقابت ها، دیدار‌های ابتدایی خود را به صورت گروهی و رفت و برگشت برگزار می‌کنند.

برنامه این دیدار‌ها که از ساعت ۱۷ در سالن نشاط کرج آغاز می‌شوند، به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۸ اردیبهشت

نفت زاگرس جنوبی جهرم - نفت آبادان

چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت

نفت آبادان - استقلال تهران

جمعه اول خرداد

استقلال تهران - نفت زاگرس جنوبی جهرم

شنبه ۲ خرداد

نفت آبادان - نفت زاگرس جنوبی جهرم

یکشنبه ۳ خرداد

استقلال تهران - نفت آبادان

دوشنبه ۴ خرداد

نفت زاگرس جنوبی جهرم - استقلال تهران

در پایان دیدار‌های گروهی، تیم سوم بر اساس جدول رده بندی به کار خود پایان می‌دهد و تیم‌های دوم و سوم به منظور تعیین قهرمان رقابت رو در رو‌ی خود را پیگیری می‌کنند.

برنامه دیدار‌های این مرحله که همگی از ساعت ۱۷ در سالن نشاط کرج آغاز می‌شوند، به شرح زیر است:

چهارشنبه ۶ خرداد

تیم اول - تیم دوم

پنجشنبه ۷ خرداد

تیم دوم - تیم اول

در صورتیکه مسابقات به دلایل غیرقابل پیش بینی (جنگ و ...) قبل از پایان دور رفت مسابقات کسب سهمیه (سه جانبه) متوقف شود، تیم‌های اول و دوم جدول رده بندی لیگ برتر فصل ۰۵-۱۴۰۴ به عنوان نمایندگان اول و دوم ایران برای مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا معرفی می‌شوند.

در صورتیکه پس از پایان دور رفت مسابقات کسب سهمیه (سه جانبه) به دلایل غیرقابل پیش بینی (جنگ و ...) بازی‌ها متوقف شود، تیم‌های اول و دوم مرحله رفت مسابقات کسب سهمیه (سه جانبه) به عنوان نمایندگان اول و دوم ایران برای مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا معرفی می‌شوند.

در صورتیکه پس از پایان دور گروهی (رفت و برگشت) مسابقات کسب سهمیه (سه جانبه) به دلایل غیرقابل پیش بینی (جنگ و ...) بازی‌ها متوقف شود، تیم‌های اول و دوم مرحله گروهی مسابقات کسب سهمیه (سه جانبه) به عنوان نمایندگان اول و دوم ایران برای مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا معرفی می‌شوند.