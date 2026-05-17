پخش زنده
امروز: -
نخستین قرارگاه استانی مردمیِ نظارت بر بازار کشور در همدان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در این نشست با تأکید بر لزوم ساماندهی ظرفیتهای تولید و توزیع در شرایط کنونی گفت: در تراز یک اقتصاد جنگی، ضروری است تخصیص منابع، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی توزیع، آرایشی متناسب با شرایط حساس کشور اتخاذ شود.
آقای دوستی با اشاره به پیشگامی همدان در اجرای طرحهای نوآورانه نظارتی افزود: راهاندازی این قرارگاه برای اولین بار در کشور به میزبانی همدان، گامی راهبردی در جهت ارتقاء نظام نظارت و بهبود فرایند توزیع کالا محسوب میشود.
استاندار همدان نیز با تشریح اهداف این قرارگاه تصریح کرد: این مجموعه با هدف ایجاد انسجام مدیریتی و هماهنگی همهجانبه میان تمامی دستگاههای اجرایی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی راهاندازی شده است.
حمید ملانوری شمسی تأکید کرد: در این قرارگاه تمامی مدیران استان حضور فعال دارند و با انجام نظارتهای میدانی مستمر، علاوه بر بهبود وضعیت بازار، در راستای اطمینانبخشی به مطالبات برحق مردم و تقویت نظام نظارتی گام برمیدارند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان هم با بیان اینکه مردم ایران همواره محور اصلی عبور از بحرانهای تاریخی بودهاند گفت: روحیه مقاومت و ایستادگی ملت ایران عامل اصلی پیروزی در دوران انقلاب، دفاع مقدس و عبور از فتنهها و چالشهای گوناگون بوده است.
آیتالله شعبانی موثقی تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، تمامی مدیران موظفند با روحیه جهادی و حضور در میان مردم، برای حل مشکلات معیشتی و خدمترسانی صادقانه تلاش کنند.
در پایان این نشست از سامانه ناظر رونمایی شد و همچنین دو تفاهم نامه با ارزش ۷ همت در راستای اجرای طرح گلخانه و صنایع تبدیلی امضا شد.