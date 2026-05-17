معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از تلاش‌ها و فداکاری‌های امدادگران هلال‌احمر در جریان حوادث و جنگ‌های اخیر قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در نشست شورای معاونین جمعیت هلال احمر با اشاره به تجربه حضور خود در جمع امدادگران هلال‌احمر در سال گذشته گفت: سال گذشته در ایام نوروز در کنار شما بودم و دغدغه اصلی ما کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای و جلوگیری از مرگ‌های قابل پیشگیری بود، اما در طول یک سال گذشته شرایطی رقم خورد که کشور ما چندین بار با وضعیت جنگی مواجه شد و در این شرایط، خدمات و ایثارگری‌های امدادگران هلال‌احمر جلوه‌ای فراتر از تصور پیدا کرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های امدادگران در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ اخیر،تصریح کرد: شما در این روز‌های سخت بار دیگر نشان دادید که هلال‌احمر همواره در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارد و در سراسر کشور با ایثار و فداکاری به یاری آسیب‌دیدگان شتافته‌اید.

بهروزآذر با اشاره به نقش پررنگ زنان در فعالیت‌های هلال‌احمر گفت: بیش از ۴۰ درصد اعضای این جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند و حضور فعال آنان نشان می‌دهد که اگر ایران بخواهد به قله‌های پیشرفت برسد، این مسیر با همراهی زنان و مردان دوشادوش یکدیگر طی خواهد شد. زنان ایران در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، از دوران دفاع مقدس تا امروز، نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند و در شرایط دشوار نیز توانسته‌اند ظرفیت‌های خود را به‌خوبی نشان دهند.

وی به روز‌های سخت جنگ و از دست دادن شماری از هم‌وطنان، از جمله دانش‌آموزان و زنان و کودکان اشاره کرد و گفت: با وجود تلخی‌ها و خسارت‌هایی که در این ایام تجربه شد، ملت ایران توانست با انسجام و همبستگی مثال‌زدنی در برابر تهدید‌ها ایستادگی کند و یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره، تقویت اتحاد ملی بود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح، نخبگان علمی و مردم در عبور از این شرایط، افزود: موفقیت‌های به‌دست‌آمده حاصل تلاش مشترک بخش‌های مختلف کشور بود؛ از نیرو‌های مسلح و دانشمندان ایرانی گرفته تا خانواده‌هایی که با ایثار و همراهی، زمینه حضور مؤثر خدمتگزاران کشور در میدان را فراهم کردند.

وی از فعالیت شبانه‌روزی کارکنان دستگاه‌های مختلف اجرایی در روز‌های جنگ قدردانی کرد و گفت: در بسیاری از مجموعه‌ها، زنان و مردان بدون وقفه برای ارائه خدمات به مردم تلاش کردند و اجازه ندادند روند خدمات‌رسانی به کشور مختل شود.

بهروزآذر با اشاره به نقش مردم در حفظ انسجام اجتماعی در این ایام تصریح کرد: حضور و همراهی مردم در صحنه و حمایت از کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ آرامش و ثبات در جامعه بود و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از عملکرد روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر نیز قدردانی کرد و گفت: روابط عمومی هلال‌احمر در روایت دقیق خدمات امدادگران و همچنین بازتاب واقعیت‌های میدانی نقش مهمی ایفا کرده و توانسته است تصویر روشنی از تلاش‌های این جمعیت در افکار عمومی ارائه دهد. این مجموعه نه تنها توانست عملکرد تمامی فعالیت‌های این جمعیت در کل کشور را به درستی منعکس کند، بلکه توانست جنایات دشمن را هم به خوبی بازتاب دهد و در ثبت این جنایات بسیار موفق عمل کند.

وی ادامه داد: امروز روابط عمومی‌ها تنها وظیفه اطلاع‌رسانی ندارند، بلکه باید روایتگر واقعی میدان باشند و بتوانند خدمات و فداکاری‌های انجام‌شده و همچنین جنایت‌های جنگی را برای مردم به‌درستی ثبت و منتقل کنند.

بهروزآذر با تقدیر مجدد از تلاش‌های امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر ابراز امیدواری کرد: کشور دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشد، اما در صورت بروز بحران‌ها نیز با تکیه بر توان و روحیه ایثارگرانه نیرو‌های امدادی، خدمات‌رسانی به مردم با قدرت ادامه یابد.