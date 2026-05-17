مشاور معاونت دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده طرح حفاظت از تالابهای ایران گفت: تشکیل صندوقها، توسعه تعاونیهای محلی، تجهیز گروههای معیشتی و تقویت اقتصاد جوامع محلی از اهداف مهم این سازمان در کنار حفاظت از تالابهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشته جادری در نخستین نشست کمیته محلی برنامه مدیریت تالاب شادگان اظهار کرد: در یک سال گذشته، ۳۸ گروه معیشتی در جوامع محلی حاشیه تالاب شادگان شناسایی شدهاند که برای توانمندسازی، آموزش و حمایت از آنها برنامهریزی شده است.
وی افزود: برای این گروهها دورههای آموزشی، مشاوره فرآوری و بستهبندی محصولات و همچنین برنامهریزی برای تامین تجهیزات اولیه در دستور کار قرار گرفته است تا تولیدات محلی به بازار فروش متصل شوند.
نماینده طرح حفاظت از تالابهای ایران ادامه داد: در حوزه گردشگری و طبیعتگردی نیز با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و محیط زیست، برنامههایی برای توسعه ظرفیتهای گردشگری در برخی روستاهای هدف در حال اجراست.
وی بیان کرد: محصولات تولیدی جوامع محلی در نمایشگاههای استانی و بینالمللی عرضه شده و مورد استقبال قرار گرفته است؛ بهطوری که خوزستان در یکی از رویدادها با اختصاص ۲ غرفه، حضوری شاخص داشت.
جادری با اشاره به توسعه آموزشهای مهارتی گفت: شمار ثبتنامکنندگان در دورههای فنی و حرفهای که سال گذشته ۷۴ نفر بود، اکنون به بیش از ۵۰۰ نفر رسیده است.
تالاب بینالمللی شادگان با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار مساحت در جنوب خوزستان قرار دارد که معیشت دستکم ۱۰۰ هزار نفر از اهالی به آن وابسته است.
در سالهای اخیر، این تالاب به دلیل کاهش آورد رودخانهها و برداشتهای بیرویه آب با بحران کمآبی مواجه شده بود. سطح آب در برخی بخشها بهشدت کاهش یافته و گونههای جانوری و پوشش گیاهی تالاب با تهدید جدی روبهرو بودند؛ اما بارندگیهای اخیر در خوزستان و حوضههای آبریز بالادست استان، وضعیت این زیستبوم ارزشمند را بهبود بخشید.