در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و رسیدگی به مسائل اقتصادی، فرماندار و دادستان شهرستان آبیک به همراه تیم نظارتی، با حضور در فروشگاهها و واحدهای صنفی، بر روند فعالیت و قیمتها در بازار نظارت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، فرماندار و دادستان شهرستان آبیک به همراه جمعی از ناظران، امروز از بازار این شهرستان بازدید کردند.
این بازدید که به صورت سرزده انجام شد، با هدف بررسی مستقیم روند فعالیت فروشگاهها و واحدهای صنفی و همچنین نظارت بر چگونگی رعایت قیمتها صورت گرفت.
مسئولان در این بازدید با حضور در میان کسبه و اصناف، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفتند.
فرماندار آبیک در حاشیه این بازدید اظهار داشت: هدف از اینگونه سرکشیها، اطمینان از اجرای صحیح قوانین صنفی، جلوگیری از تخلفات احتمالی مانند گرانفروشی و احتکار است.
محمد حسینی همچنین از توزیع گوشت قرمز با قیمت تنظیم بازار خبر داد.
مهدی انصاری دادستان آبیک نیز بر لزوم رعایت حقوق مصرفکنندگان و برخورد با متخلفان تأکید کرد و گفت: واحدهای صنفی باید با رعایت نرخهای مصوب و ارائه خدمات با کیفیت، رضایت شهروندان را جلب کنند.
شهروندان می توانند هرگونه گرانفروشی و کم فروشی در بازر را با سامانه 124 در میان بگذارند.