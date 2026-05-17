در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و رسیدگی به مسائل اقتصادی، فرماندار و دادستان شهرستان آبیک به همراه تیم نظارتی، با حضور در فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی، بر روند فعالیت و قیمت‌ها در بازار نظارت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، فرماندار و دادستان شهرستان آبیک به همراه جمعی از ناظران، امروز از بازار این شهرستان بازدید کردند.

این بازدید که به صورت سرزده انجام شد، با هدف بررسی مستقیم روند فعالیت فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی و همچنین نظارت بر چگونگی رعایت قیمت‌ها صورت گرفت.

مسئولان در این بازدید با حضور در میان کسبه و اصناف، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفتند.

فرماندار آبیک در حاشیه این بازدید اظهار داشت: هدف از اینگونه سرکشی‌ها، اطمینان از اجرای صحیح قوانین صنفی، جلوگیری از تخلفات احتمالی مانند گران‌فروشی و احتکار است.

محمد حسینی همچنین از توزیع گوشت قرمز با قیمت تنظیم بازار خبر داد.

مهدی انصاری دادستان آبیک نیز بر لزوم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با متخلفان تأکید کرد و گفت: واحدهای صنفی باید با رعایت نرخ‌های مصوب و ارائه خدمات با کیفیت، رضایت شهروندان را جلب کنند.

شهروندان می توانند هرگونه گرانفروشی و کم فروشی در بازر را با سامانه 124 در میان بگذارند.