همزمان با استقرار عشایر در مناطق ییلاقی شهرستان اقلید، عملیات آبرسانی سیار به جامعه عشایری این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس اداره امور عشایر اقلید گفت: آبرسانی سیار با استفاده از پنج دستگاه تانکر آبرسان تا اواسط مهرماه به صورت مستمر و مداوم انجام میشود تا بخشی از نیاز آبی خانوارهای عشایری تأمین شود.
حسین عاطفت دوست افزود: در این مدت حدود ۴ هزار و ۸۰۰ خانوار عشایری از خدمات آبرسانی سیار بهرهمند خواهند شد و تلاش شده است با برنامهریزی منظم، آب مورد نیاز مناطق عشایری در فصل استقرار در ییلاقات بدون وقفه تأمین شود.