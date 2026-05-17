همزمان با استقرار عشایر در مناطق ییلاقی شهرستان اقلید، عملیات آبرسانی سیار به جامعه عشایری این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس اداره امور عشایر اقلید گفت: آبرسانی سیار با استفاده از پنج دستگاه تانکر آبرسان تا اواسط مهرماه به صورت مستمر و مداوم انجام می‌شود تا بخشی از نیاز آبی خانوار‌های عشایری تأمین شود.

حسین عاطفت دوست افزود: در این مدت حدود ۴ هزار و ۸۰۰ خانوار عشایری از خدمات آبرسانی سیار بهره‌مند خواهند شد و تلاش شده است با برنامه‌ریزی منظم، آب مورد نیاز مناطق عشایری در فصل استقرار در ییلاقات بدون وقفه تأمین شود.