رئیسجمهور با بیان اینکه انسجام و همگرایی میان کشورهای اسلامی، زمینهساز صلح و امنیت پایدار در منطقه خواهد بود، گفت: هر اندازه وحدت امت اسلامی تقویت شود، امکان دخالت و ماجراجویی قدرتهای فرامنطقهای و رژیم صهیونیستی کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در دیدار آقای سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، ضمن قدردانی از نقشآفرینی و پیگیریهای دولت پاکستان، بهویژه نخستوزیر و فرمانده ارتش این کشور، در روند برقراری و تثبیت آتشبس، ابراز امیدواری کرد که این تلاشهای دیپلماتیک و سیاسی به تحکیم صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه منجر شود.
رئیسجمهور در ادامه، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و به شهادت رساندن رهبری عظیم الشان انقلاب، جمعی از فرماندهان عالیرتبه، وزرا، دانشآموزان بیگناه و شهروندان کشور را جنایتی بزرگ و مغایر با تمامی موازین انسانی، حقوقی و بینالمللی توصیف کرد و اظهار داشت: این اقدامات جنایتکارانه از سوی هیچ وجدان بیدار و آزادهای در جهان قابلپذیرش نیست.
پزشکیان با اشاره به اهداف شوم طراحان این تجاوزها افزود: هدف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی از حمله به جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بیثباتی داخلی و تلاش برای تضعیف و ساقط کردن نظام اسلامی بود، اما آنان هرگز تصور نمیکردند ملت بزرگ، شریف و آگاه ایران تا این اندازه با انسجام، اقتدار و وفاداری در کنار نظام و کشور خود ایستادگی کرده و در حمایت از جمهوری اسلامی و مقابله با نظام سلطه، اینگونه حضوری گسترده و معنادار در صحنه داشته باشند.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به برخی طراحیهای امنیتی و تحرکات سازمانیافته از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نفوذ عناصر تروریستی مسلح از مناطق شمالغرب و جنوبشرق کشور، تصریح کرد: دشمنان تلاش داشتند با پشتیبانی مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی از گروههای تروریستی، ناامنی را به داخل کشور منتقل کنند، اما همکاری و مسئولیتپذیری همسایگان ایران در جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از قلمرو آنان علیه کشورمان، اقدامی ارزشمند و قابل تجلیل بود. در همین چارچوب، از دولتهای پاکستان، افغانستان و عراق که اجازه ندادند از خاک آنان علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی صورت گیرد، صمیمانه تشکر میکنم.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با تمجید از تسهیلات و تمهیدات اتخاذشده از سوی دولت پاکستان در حوزه تجارت مرزی و همکاریهای اقتصادی، اظهار داشت: روندرو به رشد همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور میتواند بیش از پیش توسعه یابد. با وجود همه خسارات و هزینههای ناشی از جنگ، این تحولات موجب نزدیکی بیشتر ایران و پاکستان شده و اکنون فرصت مناسبی فراهم آمده است تا سطح روابط دوجانبه در حوزههای اقتصادی، علمی، فرهنگی و منطقهای بیش از گذشته گسترش یابد؛ روندی که میتواند زمینهساز تقویت صلح، کاهش تنشها و ارتقای تعاملات سازنده میان ملتهای منطقه نیز باشد.
پزشکیان همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاریهای علمی، دانشگاهی و فناورانه با پاکستان خبر داد و گفت: تبادل دانشجو، استاد، تجربیات علمی و فناوریهای نوین میتواند به ارتقای ظرفیتهای علمی و توسعه پایدار دو کشور کمک شایانی کند.
رئیسجمهور استمرار و تعمیق همکاریهای دوجانبه را در راستای منافع مشترک دو ملت و مجموعه کشورهای اسلامی ارزیابی کرد و افزود: کشورهای اسلامی باید با تکیه بر مشترکات دینی، فرهنگی و راهبردی، به سمت وحدت و همگرایی حرکت کنند. هر اندازه انسجام امت اسلامی تقویت شود، امکان مداخله و تجاوز قدرتهای فرامنطقهای و رژیم صهیونیستی در منطقه کاهش خواهد یافت.
پزشکیان با تأکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط دوستانه با کشورهای همسایه، بهویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران خواهان روابطی صمیمانه، پایدار و مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای اسلامی منطقه است، اما آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره تلاش کردهاند از طریق طرح های تفرقهافکنانه و ایجاد بیاعتمادی، کشورهای اسلامی را در برابر یکدیگر قرار دهند.
رئیسجمهور تأکید کرد: کشورهای بزرگ جهان اسلام باید با تقویت همکاریها و تعاملات منطقهای، زمینهساز استقرار صلح، امنیت و ثبات پایدار در منطقه شوند؛ چراکه در سایه وحدت و همگرایی اسلامی، رژیم صهیونیستی هرگز جرأت تعرض و تجاوز به کشورهای اسلامی را نخواهد داشت.
در این دیدار آقای سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز با ابراز خرسندی از ملاقات با دکتر پزشکیان، ضمن مرور تحولات و رخدادهای ماههای اخیر و تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، به تلاشهای پاکستان برای کمک به توقف درگیریها و کاهش تنشها اشاره کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری ابعاد واقعی تحولات منطقه و نقشآفرینی بازیگران مختلف برای افکار عمومی روشن شده و شرایط اخیر بهخوبی نشان داد که در بزنگاههای حساس، دوست و دشمن واقعی چگونه شناخته میشوند؛ موضوعی که میتواند مبنایی مهم برای تصمیمگیریهای راهبردی آینده باشد.
سید محسن نقوی با تأکید بر عمق روابط تاریخی، فرهنگی و مردمی میان دو کشور تصریح کرد: ایران و پاکستان همواره روابطی نزدیک و برادرانه داشتهاند و امروز این پیوندها بیش از گذشته تقویت شده است. ملت پاکستان علاقه و احترام عمیقی نسبت به ملت ایران دارند و امیدواریم بتوانیم در سایه اراده رهبران دو کشور، سطح روابط و همکاریهای دوجانبه را بیش از پیش توسعه دهیم.