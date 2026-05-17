اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، در بازدید از سه واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی خوارزمی و عباسآباد بر حل چالشهای بیمه، بانک، ارز و گمرک تاکید کردند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران به همراه مسئولان شهرستان پاکدشت، از سه واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی خوارزمی و عباسآباد بازدید کردند.
این بازدیدها با هدف بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی انجام شد و طی آن، تیم کارگروه از خط تولید محصولات پروتئینی، کارخانه تولید شیرآلات ساختمانی وتولیدکننده مکملهای دارویی و ورزشی، نوشیدنیهای سلامتمحور، بازدید کرده و در نشستی تخصصی با مدیران این واحدها، چالشهایی نظیر مسائل بیمهای، مشکلات بانکی، تأمین ارز، تشریفات گمرکی و موانع اداری را بررسی کردند.
در این برنامه، عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، علیرضا پور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، سیجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، ناصحی مدیر دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری استانداری، قمی فرماندار پاکدشت، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان و اعضای هیئتمدیره شرکت خدماتی شهرکهای صنعتی حضور داشتند.
در نشست تخصصی با مدیران تولیدی، بر لزوم ارائه راهکارهای حمایتی عملیاتی، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی تخصصی، رفع تعهدات ارزی، کاهش بروکراسی گمرکی و اصلاح مقررات بیمهای تأکید شد. معاون اقتصادی استانداری با اشاره به مصوبات پیشین ستاد تسهیل، دستور پیگیری فوری موارد مطرحشده را صادر کرد و گفت: «حمایت از تولید، تنها با رفع موانع فراسازمانی محقق میشود و هیچگونه معطلی در دستگاههای اجرایی قابل پذیرش نیست.»
قرار شد گزارش کامل مشکلات احصاشده تهیه و برای پیگیری مصوبات به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ارسال شود. مدیران واحدهای تولیدی نیز همکاری کامل و ارائه مستندات لازم را قول دادند.