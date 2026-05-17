در نخستین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهر در سال ۱۴۰۵ مسائلی چون جوانی جمعیت، وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و برنامههای هفته ازدواج در استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج در جامعه اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی در حوزه ازدواج توجه به تقویت و تحکیم بنیان خانوادهها است که نقش مهمی در پایداری اجتماعی و تربیت نسل آینده دارد.
ارسلان زارع افزود: اعضای خانوادهها در تربیت نسل جوان و آموزش مهارتهای زندگی نقش اساسی ایفا میکنند و این موضوع باید در برنامههای فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس مقالات علمی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته آموزش مهارتهای زندگی از دوران کودکی آغاز میشود و این آموزشها به صورت مستمر تا دوران جوانی ادامه پیدا میکند.
استاندار بوشهر گفت: نظم و انضباط در حوزههای مختلف اجتماعی در جوامع پیشرفته به صورت نظاممند دنبال میشود و ما نیز باید از این الگو برای تقویت مهارتهای زندگی در جامعه و به ویژه در استان بوشهر استفاده کنیم.
وی بیان کرد: برنامهریزی برای حل مسائل اقتصادی جوانان به ویژه در حوزه اشتغال در اولویت برنامههای استان قرار دارد و این موضوع از سوی دستگاههایی مانند ادارات کل فنی و حرفهای و تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری است.
استاندار بوشهر در پایان گفت: مصوباتی که در ستاد ساماندهی امور جوانان استان به تصویب میرسد باید با جدیت توسط دستگاههای اجرایی عملیاتی و اجرا شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر هم در این نشست اظهار داشت: این جلسه با دو محور اصلی جوانی جمعیت و برنامههای هفته ازدواج برگزار شد و دستگاههای اجرایی استان نیز دیدگاهها و گزارشهای خود را در این زمینه ارائه کردند.
موسی کشتکار افزود: استان بوشهر در پرداخت تسهیلات ازدواج در سال گذشته جزو پنج استان برتر کشور قرار گرفت و بیش از ۹ هزار زوج جوان در استان توانستند تسهیلات ازدواج را از طریق بانکهای عامل دریافت کنند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۱۷۸ کارگاه آموزشی پیش از ازدواج در سطح استان بوشهر برگزار شد که بیش از ۱۲۰۰ نفر از مخاطبان در این دورهها شرکت کردند و از آموزشهای مرتبط با مهارتهای زندگی و آمادگی برای ازدواج بهرهمند شدند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به برنامههای هفته ازدواج بیان کرد: در این هفته برای ۵۰ زوج جوان که مراسم عقد خود را در تجمعات شبانه مردمی برگزار کردهاند هدایای نقدی ۳۰ میلیون تومانی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر پرداخت خواهد شد.
وی در پایان گفت: تاکنون بیش از ۱۸۰ مجوز مرکز مشاوره در سطح استان صادر شده است که از این تعداد ۳۵ مرکز در زمینه ارائه خدمات مشاوره پیش از ازدواج فعالیت میکنند.
در این نشست همچنین ارائه و تحلیل آخرین وضعیت جمعیتی استان و آمار ازدواج و طلاق، بررسی وضعیت پرداخت وامهای ازدواج در سال ۱۴۰۴ و آمار جدید بانکها از صف انتظار متقاضیان، ارائه گزارش خدمات مشاورهای ازدواج توسط سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی و همچنین ارائه نقطه نظرات و برنامههای هفته ازدواج از سوی دستگاههای اجرایی استان از مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسه بود.