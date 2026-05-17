به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: مأموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات با رصد دقیق و پیگیری‌های میدانی، عامل شرارت و اخاذی در میدان ابوذر را شناسایی و دستگیر کردند.

بر اساس اعلام پلیس، متهم که دارای سابقه اخاذی بود، با هدف تهدید و دریافت وجوه غیرقانونی، با متصدی یک واحد صنفی درگیر شد. وی پس از مواجهه با مقاومت صاحب مغازه، دوستان اوباش خود را خبر کرد و بار دیگر با حمله مسلحانه به قمه، واحد صنفی را مورد ضرب و جرح قرار داد و از محل متواری شد.

تیم عملیات ویژه پایگاه دهم پلیس اطلاعات با حضور مستمر در محدوده محل سکونت متهم و رصد تحرکات او، موفق شد در یک عملیات تعقیب و گریز، عامل این شرارت را در خیابان ابوذر شناسایی و دستگیر کند.

پلیس تهران از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه اقدام مجرمانه و شرارت، مراتب را بلافاصله به سامانه‌های پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی و پیشگیرانه به‌موقع انجام شود.