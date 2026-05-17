پرونده ثبت جهانی توس تکمیل شده است و آماده بررسی نهایی و ارسال به یونسکو است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی گفت: پرونده ثبت جهانی توس تکمیل شده است و این پرونده برای بررسی نهایی و ارسال به یونسکو در شهریور ماه نوبت رسیدگی دارد و پرونده ثبت جهانی روستای تاریخی ریاب گناباد در این استان نیز در دستور کار قرار دارد و با جدیت پیگیری می‌ شود.

سیدجواد موسوی امروز یکشنبه در آستانه آغاز هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه‌ ها در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: توس به‌ عنوان خاستگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و یکی از کانون‌ های هویت‌ ساز ایران، ظرفیت زیادی برای ثبت در فهرست جهانی دارد و مراحل کارشناسی آن انجام شده است.

وی اظهار کرد: علاوه بر توس، دو تا سه روستای استان برای ثبت جهانی پیشنهاد شده‌ اند که در این میان، روستای ریاب گناباد به‌ عنوان یکی از گزینه‌ های شاخص، در حال طی کردن فرآیندهای لازم است.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: هفته میراث فرهنگی در حقیقت از ۲۵ اردیبهشت ماه و همزمان با روز بزرگداشت فردوسی آغاز شده است که طبق آمارگیری انجام شده بیش از ۱۵ هزار نفر در مراسم بزرگداشت حضور یافتند ضمن این که پیام ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر اهمیت پاسداشت زبان فارسی و هویت ملی تاکید داشت.

موسوی با اشاره به اقدامات حفاظتی از آثار و مجموعه های تاریخی و فرهنگی استان در ایام جنگ گفت: در تمامی موزه‌ ها طرح «سپر آبی» (نشانی آبی رنگ که در مکانهای فرهنگی و تاریخی نصب می شود تا در جنگ ها و درگیری ها از حمله و آسیب در امان بمانند) اجرا شد، اشیای تاریخی به مخازن امن منتقل شدند و فرآیند ثبت و صیانت از آثار در سامانه‌ ها ادامه یافت.

او افزود: همچنین ساماندهی مرکز اسناد و کتابخانه‌ها در دستور کار قرار گرفت و در مدت جنگ اخیر سه هزار و ۷۶۸ جلد کتاب فهرست‌ نویسی و طبقه‌بندی شد تا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

موسوی در ادامه با اشاره به پایان طرح محتوایی موزه و تصویب چارت سازمانی آن پس از سال‌ها، افزود: به‌ زودی روایت جامع از داستان شکل‌ گیری موزه و فلسفه ایجاد آن به‌ صورت روایتگری در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

موسوی همچنین با اشاره به اجرای ۸۷ عنوان برنامه فرهنگی در استان همزمان با هفته میراث فرهنگی گفت: برگزاری نقالی روزانه، شاهنامه‌ خوانی در مساجد، نمایشگاه آثار حماسی از مجموعه‌ داران خصوصی، تورهای تخصصی برای خبرنگاران و تجلیل از پیشکسوتان بخش خصوصی از جمله این برنامه‌ها است.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: افتتاح چهار واحد اقامتی و بومگردی در استان و آغاز عملیات اجرایی بازسازی ۲۵ اثر تاریخی از دیگر برنامه های این هفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: سال گذشته نیز ۹۹ اثر تاریخی بازسازی شد که از این میان ۴۸ بنا با مشارکت مردم و بخش خصوصی احیا شدند.

موسوی با تاکید بر ظرفیت کاروانسراهای ثبت جهانی استان خراسان رضوی گفت: هفت کاروانسرای استان در فهرست جهانی ثبت شده‌ اند و می‌توانند شاه‌ کلید توسعه گردشگری باشند و در این میان کاروانسرای «رباط شرف» از ظرفیت بی‌ بدیلی برخوردار است که نیازمند معرفی گسترده‌ تر است.

وی با اشاره به انتخاب مشهد به‌ عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی افزود: این انتخاب، فرصتی کم‌ نظیر برای معرفی ظرفیت‌ های تاریخی، فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی است و تلاش خواهیم کرد با تکمیل پرونده‌ های ثبت جهانی و تقویت زیرساخت‌ ها، جایگاه استان را در سطح بین‌ المللی ارتقا دهیم.