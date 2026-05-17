مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: امتحانات خردادماه پایه‌های هفتم تا دهم به‌صورت تلفیقی حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود و تنها برخی دروس کلیدی به شکل حضوری امتحان خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «ایرج زینی وند» مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام اظهار داشت: امتحانات خردادماه دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم در استان به‌صورت تلفیقی و فقط برای برخی دروس خاص به شکل حضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: در این فرایند، امتحانات دروس ریاضی و علوم به‌صورت حضوری و سایر دروس به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

زینی‌وند تصریح کرد: در پایه نهم، چهار درس ریاضی، علوم، عربی و مطالعات اجتماعی به‌صورت هماهنگ استانی و حضوری برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام ادامه داد: در پایه دهم رشته‌های نظری نیز دو درس به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد؛ به‌طوری‌که در رشته علوم تجربی، دروس زیست‌شناسی و دین و زندگی، در رشته ریاضی فیزیک و دین و زندگی و در رشته علوم انسانی، دروس علوم و فنون ادبی و دین و زندگی به‌صورت حضوری امتحان گرفته می‌شود.

وی یادآور شد: دروس نظری هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و امتحانات دروس عملی و کارگاهی نیز تا شهریورماه به شکل حضوری انجام خواهد شد.