نخستین نشست هماندیشی پلیس فتا با شعب تخصصی جرایم رایانهای دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با هدف بررسی چالشهای اجرایی مقابله با جرایم فضای مجازی و تسریع در رسیدگی به پروندهها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست، چالشهای اجرایی مقابله با جرایم فضای مجازی در سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیس فتا برای برخورد مؤثر با جرایم سایبری تأکید شد.
همچنین با توجه به پیچیدگی جرایم رایانهای و ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندهها، بهویژه در شرایط خاص و جنگی حاکم بر کشور، پلیس فتا برنامهها و اقدامات پیشبینیشده خود برای سال جاری را در راستای اجرای دقیقتر و سریعتر دستورات قضایی و کاهش اطاله رسیدگی تشریح کرد.