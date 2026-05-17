قادر معصومی خانقاه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، گفت: با فراهم شدن مقدمات لازم، بازار سرمایه در آستانه بازگشایی تدریجی قرار گرفته است. سازمان بورس با حفظ ریزساختار‌های معاملاتی پیش از بحران اخیر، بسته‌ای از اقدامات نظارتی و حمایتی را برای بازگشت ثبات به فرآیند معاملات کلید زده است.

فرآیند بازگشایی نماد‌ها و وضعیت دامنه نوسان

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص نحوه بازگشایی نماد‌های معاملاتی اظهار داشت: بازار به صورت کاملاً تدریجی بازگشایی خواهد شد. در این میان، یکسری از نماد‌ها که "افشای اطلاعات نوع الف" داشته‌اند و همچنین نماد‌هایی که به دلیل برگزاری مجمع متوقف بوده و کد‌های مجمع آنها برگشته است، در اولین روز بازگشایی خود بدون دامنه نوسان کشف قیمت می‌شوند.

وی گفت: نماد‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تحولات اخیر آسیب دیده‌اند، به همراه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بالادستی که در این نماد‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به مرور زمان و به محض ارائه افشا‌های اطلاعاتی لازم بازگشایی خواهند شد. ترتیب و بازه زمانی بازگشت این شرکت‌ها، به میزان شفاف‌سازی، آمادگی برای بازگشت به مدار تولید و رسیدن به حد نصاب‌های تعیین‌شده برای شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بستگی دارد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس درباره وضعیت دامنه نوسان معاملات تصریح کرد: دامنه نوسان در کلیه بازارها، دقیقاً همان دامنه نوسان قبل از جنگ رمضان خواهد بود. با این حال، دامنه نوسان بدون محدودیت (آزاد)، صرفاً در روز اول بازگشایی هر نماد و بر اساس سطح افشا و اهمیت موضوعات افشا شده، اعمال می‌شود. به طور کلی، بازگشایی‌ها بر اساس همان ریزساختار‌هایی است که قبل از جنگ رمضان داشتیم و تغییر ساختاری ایجاد نشده است.»

اجرای ۴ اقدام کلیدی برای حمایت از بازار سرمایه

معصومی خانقاه در ادامه به اقدامات حاکمیتی برای حمایت از بازار در بدو بازگشایی اشاره کرد و گفت: برای آغاز به کار بازار، ۴ اقدام حمایتی بزرگ عملیاتی شده و اقدامات دیگری نیز در دست اقدام است: افزایش ضریب تضمین دارایی‌ها برای اعتبار کارگزاری‌ها؛ با تصمیم کمیته پایش بازار، ضریب تضمین دارایی‌ها برای بحث اعتبار (خرید اعتباری) در شرکت‌های کارگزاری با ۵ درصد افزایش، از ۷۵ درصدِ قبل از جنگ به ۸۰ درصد افزایش یافته است. اعطای تسهیلات ۶ روزه به پشتوانه وثیقه سهام؛ این طرح با مدیریت معاونت امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد نهایی و به بانک‌ها ابلاغ شده است. سهامداران می‌توانند با مراجعه به سامانه دارایی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ثبت‌نام کنند. طبق صورت‌جلسه رسمی، بازه زمانی ثبت‌نام تا دریافت وام توسط بانک‌ها ۶ روز تعریف شده است که امیدواریم بانک‌ها به این زمان‌بندی پایبند باشند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در ادامه افزود: تجهیز منابع صندوق‌های حمایتی؛ تجهیز و تزریق منابع به صندوق‌های حمایتی بازار (توسعه و تثبیت) که یکی از شروط اصلی بازگشایی بورس بود، با موفقیت انجام شده است. بیمه ۱۸ ماهه سهامداران خرد؛ سهامداران حقیقی خرد که ارزش پرتفوی آنها زیر یک میلیارد تومان است، می‌توانند با خرید یک ورقه از نماد هم‌وطن، سبد سهام خود را برای ۱۸ ماه آینده تا بازدهی حداقل ۳۰ درصد بیمه کنند و کف زیان خود را ببندند.