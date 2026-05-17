وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش مؤثر روابط‌عمومی‌ها در تسهیل ارتباط دولت، تولید، بازار و مردم، گفت: نبض هوش رسانه‌ای و اجتماعی جهاد کشاورزی در دستان توانمند روابط‌عمومی‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری به مناسبت ۲۷ اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات و روابط‌عمومی، با صدور پیامی روابط‌عمومی‌ها را برقرارکننده، هماهنگ‌کننده و تسهیل‌کننده ارتباط میان مخاطبان، ذی‌نفعان، بخش‌های مختلف سازمان و جامعه هدف دانست.

وی در این پیام با بیان اینکه جهاد کشاورزی برای تحقق اهداف و مأموریت‌های خود در حوزه تولید و تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، امنیت غذایی و تأمین سفره و معیشت مردم، نیازمند هنر، دانش، تجربه و تخصص مدیران و کارکنان روابط‌عمومی است، تأکید کرد: روابط‌عمومی صرفاً یک واحد رسانا نیست، بلکه مرکز اتصال تولیدکنندگان و کشاورزان با ارکان وزارت جهاد کشاورزی، پیونددهنده وزارتخانه با بازار و اصناف، و رابط میان رسانه با مسئولان و کارشناسان است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: دستاوردها، موفقیت‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌های نظام مدیریت جهاد کشاورزی بدون تبیین و گفتمان‌سازی روابط‌عمومی‌ها به گوش جامعه مخاطب نخواهد رسید و اگر این رسالت دقیق و به‌موقع انجام شود، انسجام اجتماعی و اتحاد ملی برای عبور از بحران‌ها شکل خواهد گرفت.

نوری با اشاره به نقش روابط‌عمومی‌ها در جنگ روایت‌ها، اظهار کرد: روابط‌عمومی‌ها در روز‌های نبرد و میدان‌داری مردم، شکوه و عزت ملت ایران را به جهان مخابره کردند و در کنار کارگزاران، خدمتگزاران، کشاورزان، دامداران، روستاییان، عشایر، اصناف و بازاریان، پای کار ایران ایستادند.

وی در پایان، ضمن تبریک روز روابط‌عمومی و ارتباطات به همکاران ستاد و استان‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، بر ضرورت برقراری ارتباطی مستمر، مؤثر و روشنگرانه با جامعه برای تبیین ظرفیت‌ها، خدمات و دستاورد‌های جهاد کشاورزی تأکید کرد.