مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به حساب بیش از هزار مادر گیلانی که فرزند آن‌ها از ابتدای سال متولد شده‌اند، به مدت ۲ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی گفت: با اجرای مرحله نخست طرح حمایتی «کارت امید مادر» در گیلان همزمان با دیگر استان ها، هزار و ۲۷۳ بانوی گیلانی که نوزاد آن‌ها از فروردین امسال در استان متولد شده‌اند، هر ماه مبلغ ۲ میلیون تومان به حساب بانکی آن‌ها تا پایان ۲ سالگی کودک واریز خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با همکاری سازمان ثبت احوال کشور اجرا می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تأکید بر اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن دهک‌بندی‌های درآمدی، افزود: در این طرح اعتبار تعیین شده به کارت بانکی مادر واریز می‌شود در حالی که در بسیاری از طرح‌های حمایتی، اعتبار به کارت سرپرست خانوار واریز می‌شود.

علی لقمانی با اشاره به اقلام قابل خرید با این کارت اعتباری، گفت: تمامی کالا‌های مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی و همچنین بخشی از مایحتاج ضروری مادر و نوزاد از جمله برخی اقلام بهداشتی، در سبد خرید این طرح قرار دارد.

وی در تشریح نحوه شناسایی مشمولان، اضافه کرد: اطلاعات متولدین هر ماه از سوی سازمان ثبت احوال، در هفتم همان ماه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود و متولدینی که پس از این تاریخ ثبت شوند، در ماه بعد مشمول دریافت اعتبار خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تأکید بر غیرحضوری بودن فرآیند اجرای طرح، گفت: مادران و سرپرستان خانوار نیازی به مراجعه به هیچ اداره یا دستگاهی ندارند و صرفاً با داشتن کارت بانکی و کد ملی مادر، اعتبار به صورت خودکار تخصیص پیدا می‌کند.

علی لقمانی درباره راه‌های استعلام اعتبار این طرح نیز گفت: مشمولان می‌توانند از طریق اپلیکیشن «بله»، برنامه‌های «شمیم» و «سروش پلاس»، کد دستوری «ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع» و همچنین تماس با شماره ۰۲۱۶۳۶۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت شارژ کارت خود را پیگیری کنند.