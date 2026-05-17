بازگشت قیمت نفت برنت به کانال ۱۱۰ دلار، نگرانیها درباره آغاز یک شوک جدید در بازار جهانی انرژی را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از نشریه اکونومیست، اختلال در تردد نفتکشها از تنگه هرمز موجب کاهش قابل توجه عرضه نفت در بازار جهانی شده است. بر اساس این گزارش، حدود ۲ میلیارد بشکه از عرضه سالانه نفت جهان در نتیجه این اختلال از دست رفته است.
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال نفت در جهان است و هرگونه اختلال در این مسیر میتواند به سرعت بر قیمتها و توازن عرضه و تقاضای جهانی تأثیر بگذارد.