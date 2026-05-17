وزارت ورزش و جوانان در پیامی، کسب نشان طلای حرکت دو‌ضرب دسته فوق‌سنگین علیرضا یوسفی در رقابت‌های قهرمانی آسیا که با جابه‌جایی رکورد جهان همراه بود، تبریک گفت.

درخشش اقتدارآمیز «علیرضا یوسفی» و ثبت حدنصاب جدید جهان در دسته فوق‌سنگین، احیای میراث ماندگار بزرگانی، چون «حسین رضازاده» و «بهداد سلیمی» در این رشته است.

وزارت ورزش و جوانان با تبریک کسب نشان طلای آسیا و ثبت رکورد جدید دنیا، مرام والای این پولادمرد در پاسداشت یاد «شهدای دانش‌آموز میناب» و همدلی با خانواده‌های معزز داغدار را ارج نهاده و برای این فرزند غیور ایران، تداوم این مسیرِ پرافتخار را آرزومند است.