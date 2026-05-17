به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، افراسیابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در مراسم افتتاح کارگزاری توزیع کود و نهاده‌های کشاورزی در بابل با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار تن کود کشاورزی در استان مازندران توزیع شده گفت: در جریان جنگ ۴۰ روزه عملیات گسترده تأمین و توزیع انواع کود‌های ازته، فسفاته و پتاسه در سطح استان با هدف تضمین پایداری تولیدات کشاورزی و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان انجام شده است.

وی افزود: مدیریت توزیع این نهاده‌ها به‌طور دقیق و براساس سهمیه‌بندی ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی استان صورت پذیرفته و سهم هر شهرستان مطابق نیازسنجی و برنامه‌ریزی تخصصی تعیین شده است.

افراسیابی با اشاره به اجرای حواله الکترونیکی برای فرآیند توزیع گفت: استفاده از این روش شفاف و نوین، موجب افزایش دقت در تخصیص، تسهیل نظارت، و جلوگیری از اتلاف منابع شده و شرایط بهره‌برداری بهینه از کود‌های کشاورزی را فراهم کرده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران افزود: تأمین به‌موقع و عادلانه نهاده‌های تولید، به‌ویژه کود، یکی از ارکان اصلی حفظ بهره‌وری و استمرار فعالیت‌های کشاورزی است.

وی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، خود را متعهد به پشتیبانی همه‌جانبه از کشاورزان استان در تمامی مراحل تولید می‌داند و تأمین این حجم از کود در همین راستا انجام شده است، گفت: این اقدام، گامی مهم برای تقویت زیرساخت‌های تولید و پایداری کشت محصولات استراتژیک استان مازندران محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه روزانه ۸۰۰ الی ۹۰۰ تن انواع کود کشاورزی وارد مازندران می‌شود، افزود: ۲۸۰ کارگزاری کود و نهاده‌های کشاورزی مسئولیت توزیع کود و نهاده‌های کشاورزی در استان مازندران برعهده دارند.