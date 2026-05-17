عملیات زیرسازی و مخلوطریزی جاده عشایری «اِدارک» در شهرستان اقلید آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس اداره امور عشایر اقلید گفت: این طرح به طول پنج کیلومتر با هدف تسهیل در رفتوآمد عشایر، جابهجایی و انتقال کالاهای اساسی و نهادههای دامی و همچنین دسترسی آسانتر به خدمات شهری و رفاهی در حال اجرا است.
عاطفت دوست افزود: در این مرحله ۳۰ خانوار عشایری از اجرای عملیات مخلوطریزی و بهسازی جاده ادارک بهرهمند میشوند.
رئیس اداره امور عشایر اقلید ابراز امیدواری کرد که تا پایان تابستان امسال، ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر از جادههای عشایری شهرستان اقلید زیرسازی و مخلوطریزی شود تا شرایط تردد و خدماترسانی به جامعه عشایری بیش از پیش بهبود یابد.