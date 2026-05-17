امیر سرخوش نماینده کشورمان در رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا و انتخابی حرفه‌ای‌های جهان با برتری مقابل حریف چینی خود به مرحله یک هشتم پایانی مسابقات راه پیدا کرد .

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا برای حضور در جمع حرفه‌ای‌های اسنوکر جهان در تایلند در حال برگزاری است.

امیر سرخوش امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت در سومین بازی خود به مصاف حریفی از چین رفت و با نتیجه ۴ بر ۳ او را شکست داد و راهی مرحله یک هشتم نهایی راه پیدا کرد.

سرخوش در دو دیدار قبلی خود نیز در رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا مقابل نمایندگان هند و چین به برتری رسیده بود.

این مسابقات با حضور ۶۴ ورزشکار در هر جدول و در قالب دو جدول مجزا برگزار می‌شود و نمایندگان ایران این فرصت را دارند که در هر دو جدول برای کسب سهمیه حضور در جمع حرفه‌ای‌های جهان رقابت کنند. بر اساس فرمت مسابقات، هر ورزشکار برای دستیابی به سهمیه، باید در یکی از این دو جدول به دیدار نهایی راه پیدا کند تا جواز حضور در فدراسیون حرفه‌ای‌های جهان (WST) را به دست آورد.

در نخستین جدول مسابقات، علی قره‌گوزلو بازی اول خود را به حریف چین واگذار کرد و از جدول اول حذف شد.

سرخوش در چهارمین بازی خود به مصاف حریف دیگری از چین خواهد رفت که در صورت پیروزی به مرحله نیمه نهایی راه خواهد یافت.

مطابق برنامه اعلام‌شده، در صورتی که نمایندگان ایران در جدول نخست موفق به کسب سهمیه حرفه‌ای‌ها نشوند، در جدول دوم نیز شانس خود را برای رسیدن به این هدف دنبال خواهند کرد که علی قره گوزلو بعد از حذف در جدول نخست، شانس خود را در جدول دوم برای قرار گرفتن در جمع حرفه‌ای‌های اسنوکر جهان در تایلند امتحان خواهد کرد.