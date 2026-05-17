پخش زنده
امروز: -
امشب تصاویردیدهنشده از خدمات اورژانس استان تهران در زمان جنگ روی بدنه برج آزادی نمایش داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اورژانس تهران اعلام کرد: در آیین تجلیل از تلاشهای شبانهروزی نیروهای اورژانس استان تهران در جنگ تحمیلی سوم، برنامهای ویژه و متفاوت را برای نمایش بخشی از خدمات ارزشمند این مجموعه تدارک دیده شده است.
در این رویداد، مجموعهای از تصاویر ویژه ودیده نشده مستند از خدمات، عملیاتی و لحظات حساس مأموریتهای اورژانس استان تهران، در قالب ویدئو مپینگ و نورپردازی خلاقانه بر بدنه برج آزادی به نمایش درخواهد آمد؛ روایتی بصری از ایثار، سرعت عمل و حضور بهموقع نیروهای اورژانس در صحنههای حیاتی.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان اورژانس استان تهران، کارشناسان عملیاتی، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ تا ۲۳ برگزار میشود.