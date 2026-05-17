فرماندار نیر از برنامه‌های احیا و توسعه مناطق گردشگرپذیر، بنا‌های تاریخی و آئین‌ها و جشنواره‌های محلی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسن قبادی روز یکشنبه اظهار کرد: مجموعه گردشگری بولاغلار شهرستان نیر که به روایتی ۴۰ چشمه را شامل می‌شود با ۲۶۳ هکتار وسعت، منطقه گردشگری بسیار مناسبی است و طرح جامع آن در حال تکمیل است.

وی افزود: در حوزه تاریخی و میراث فرهنگی شهرستان نیر، چهار اثر تاریخی مهم داریم که کاروانسرای شاه عباسی از مهمترین آنهاست و دومین اثر ثبت جهانی استان اردبیل به شمار می‌رود و درباره مرمت آن نیز با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هماهنگی به عمل آمده است.

فرماندار نیر ادامه داد: پل‌های تاریخی و تونل‌های سربازان نبرد‌های قدیم در این منطقه از بنا‌های تاریخی نیر است و در حوزه جشنواره‌های آئینی هم دو آئین «چشمه باشی» و «شاخسی واخسی» ثبت شده است.

در حوزه جشنواره‌ها جشنواره آش و غذا‌های سنتی و محلی نیر در کشور شهرت دارد و سطح کیفی و کمی آن از سال قبل ارتقا یافته و ظرفیت مهمی برای توسعه صنعت گردشگری استان اردبیل است.