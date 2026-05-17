استاندار تهران، با اشاره به ظرفیت منطقه آزاد مجموعه شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: امکان ترخیص کالاها از مرز هوایی پایتخت با حداقل تشریفات گمرکی، بدون انتقال ارز و بدون ثبت آماری، ظرفیتی مهم برای کشور است و تهران با برخورداری از دو مرز راهبردی ریلی و هوایی، میتواند به هاب تأمین کالاهای اساسی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان در بازدید از شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار داشت: شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) نخستین شهر فرودگاهی کشور است و شکلگیری چنین ظرفیتی در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، اقدامی ارزشمند و متناسب با جایگاه راهبردی تهران در شبکه حملونقل، لجستیک و تجارت کشور محسوب میشود.
وی با بیان اینکه تهران از جهات مختلف دارای موقعیتی ممتاز و کمنظیر است، افزود: پایتخت، شاهراه اصلی حملونقل کشور است و بخش مهمی از مسیرهای جادهای، ریلی و هوایی به تهران متصل میشود و امروز تهران از یکسو با بندر خشک آپرین به کریدورهای ریلی متصل است و از سوی دیگر با شهرفرودگاهی امام خمینی (ره)، ظرفیت مرز هوایی کشور را در اختیار دارد.
عضو هیات دولت تصریح کرد: مرزهای کشور صرفاً زمینی و دریایی نیستند؛ مرز ریلی و مرز هوایی نیز از ظرفیتهای مهم حکمرانی اقتصادی و تأمین کالاست و تهران امروز از هر دو ظرفیت برخوردار است؛ بندر خشک آپرین میتواند نقش مرز ریلی پایتخت را ایفا کند و شهرفرودگاهی امام خمینی (ره)، مرز هوایی تهران برای تجارت، واردات و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور است.
معتمدیان با اشاره به ظرفیت منطقه آزاد شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: یکی از مزیتهای مهم این مجموعه، امکان ترخیص کالا با حداقل تشریفات گمرکی، بدون انتقال ارز و بدون ثبت آماری است؛ ظرفیتی که میتواند در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، بهویژه در شرایط خاص و بحرانی، مورد استفاده جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به تمرکز جمعیتی تهران و نقش ملی پایتخت در تأمین و توزیع کالا، نمیتوان این استان را صرفاً مصرفکننده کالا دانست، تهران باید بتواند با استفاده از ظرفیتهای ریلی و هوایی خود، در تأمین کالاهای اساسی نقشآفرینی کند و حتی به هاب مرکزی تأمین کشور تبدیل شود.
استاندار تهران با تأکید بر نگاه پدافند غیرعامل در حوزه تأمین کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: در شرایطی که ممکن است مسیرهای حملونقل دچار اختلال شوند، برخورداری از چند مسیر جایگزین برای تأمین کالا، یک ضرورت راهبردی است و مرز هوایی پایتخت و مرز ریلی تهران میتوانند پشتوانهای مهم برای تابآوری کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی باشند.
معتمدیان همچنین بر ضرورت تکمیل و فعالسازی ظرفیتهای شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) تأکید کرد و گفت: زیرساختهای قابل توجهی در این مجموعه فراهم شده است و باید راهاندازی کامل و بهرهبرداری مؤثر از آن، در دستور کار دولت، وزارت راه و شهرسازی و استانداری تهران قرار گیرد.
تکمیل و توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از اولویتهای مهم استان تهران و وزارت راه و شهرسازی است
استاندار تهران همچنین در جمع خبرنگاران با تأکید بر جایگاه راهبردی منطقه آزاد شهرفروگاهی در توسعه اقتصاد دیجیتال، لجستیک، تجارت و سرمایهگذاری گفت: تکمیل و بهرهبرداری مؤثر از تنها شهر فرودگاهی کشور، از اولویتهای مشترک استانداری تهران و وزارت راه و شهرسازی است.
معتمدیان تصریح کرد: این مجموعه ارزشمند، امروز در بسیاری از کشورها بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی، حملونقل، لجستیک و تجارت مورد توجه قرار میگیرد و باید از ظرفیت آن در کشور نیز بهدرستی استفاده شود.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی، پیگیری از مسیر دولت و بهرهگیری از توان بخش خصوصی، ظرفیتهای شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) بیش از گذشته فعال شود و این مجموعه به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برسد.
عضو هیات دولت در پایان گفت: شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) صرفاً یک زیرساخت حملونقلی نیست، بلکه یک فرصت ملی برای اقتصاد دیجیتال، لجستیک، تجارت، سرمایهگذاری و تأمین کالاهای اساسی است و باید با نگاه ملی و آیندهنگرانه برای تکمیل و بهرهبرداری از آن برنامهریزی شود.